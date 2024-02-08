В Перми готовят вертолет для эвакуации пострадавших от пожара в Куеде

Вертолет могут направить в Куеду для эвакуации пострадавших в ожоговый центр
новость из сюжетаВ Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода
В Перми к вылету готовят вертолет санитарной авиации. Об этом сообщило издание 59.RU. Возможно, он будет направлен в поселок Куеда, где от пожара из-за взрыва газопровода пострадали восемь человек.
«В Перми готовят к вылету вертолет санавиации. Скорее всего, он будет направлен в Куеду, чтобы эвакуировать пострадавших в ожоговый центр ГКБ имени Гринберга», — сообщило издание.
В поселке Куеда Пермского края в результате взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Восемь человек пострадали, на месте происшествия работают оперативные службы.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.