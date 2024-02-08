В Перми готовят вертолет для эвакуации пострадавших от пожара в Куеде

09 февраля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Вертолет могут направить в Куеду для эвакуации пострадавших в ожоговый центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода В Перми к вылету готовят вертолет санитарной авиации. Об этом сообщило издание 59.RU. Возможно, он будет направлен в поселок Куеда, где от пожара из-за взрыва газопровода пострадали восемь человек. «В Перми готовят к вылету вертолет санавиации. Скорее всего, он будет направлен в Куеду, чтобы эвакуировать пострадавших в ожоговый центр ГКБ имени Гринберга», — сообщило издание. В поселке Куеда Пермского края в результате взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Восемь человек пострадали, на месте происшествия работают оперативные службы.

В Перми к вылету готовят вертолет санитарной авиации. Об этом сообщило издание 59.RU. Возможно, он будет направлен в поселок Куеда, где от пожара из-за взрыва газопровода пострадали восемь человек. «В Перми готовят к вылету вертолет санавиации. Скорее всего, он будет направлен в Куеду, чтобы эвакуировать пострадавших в ожоговый центр ГКБ имени Гринберга», — сообщило издание. В поселке Куеда Пермского края в результате взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Восемь человек пострадали, на месте происшествия работают оперативные службы.