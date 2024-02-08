08 февраля 2024

В Перми готовят вертолет для эвакуации пострадавших от пожара в Куеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Четырнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, вертолет, санитарная авиация, медики, национальная служба санитарной авиации, медицинский вертолет
Вертолет могут направить в Куеду для эвакуации пострадавших в ожоговый центр Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

В Перми к вылету готовят вертолет санитарной авиации. Об этом сообщило издание 59.RU. Возможно, он будет направлен в поселок Куеда, где от пожара из-за взрыва газопровода пострадали восемь человек.

«В Перми готовят к вылету вертолет санавиации. Скорее всего, он будет направлен в Куеду, чтобы эвакуировать пострадавших в ожоговый центр ГКБ имени Гринберга», — сообщило издание.

В поселке Куеда Пермского края в результате взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Восемь человек пострадали, на месте происшествия работают оперативные службы.

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В Перми к вылету готовят вертолет санитарной авиации. Об этом сообщило издание 59.RU. Возможно, он будет направлен в поселок Куеда, где от пожара из-за взрыва газопровода пострадали восемь человек. «В Перми готовят к вылету вертолет санавиации. Скорее всего, он будет направлен в Куеду, чтобы эвакуировать пострадавших в ожоговый центр ГКБ имени Гринберга», — сообщило издание. В поселке Куеда Пермского края в результате взрыва на газопроводе произошел масштабный пожар. Восемь человек пострадали, на месте происшествия работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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