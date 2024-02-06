Океанолог Мухаметов: на спасение краснокнижных косаток во льдах в Японии есть несколько часов

Океанолог Мухаметов: осталось несколько часов на спасение косаток в Японии

06 февраля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

На спасение косаток осталось несколько часов, сообщил Сергей Мухаметов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Краснокнижных косаток, оказавшихся в ледовой западне в Японии, можно спасти, создав полынью (пространство чистой воды — прим. URA.RU) с помощью судна. Об этом заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В Ломоносова Сергей Мухаметов. По его словам, на спасение косаток осталось несколько часов. «Если в ближайшие часы этого никто делать не собирается, то косаток очень жаль», — заявил Мухаметов в беседе с РИА Новости. По его словам, необходимо создать полынью искусственно. Он отметил, что это возможно сделать с помощью судов ледового класса. Мухаметов сообщил, что если корабль прикроет место скопления косаток от ветра, то под бортом судна появится полынья. Он заявил, что для такой операции можно использовать японский ледокол «Тэсио», который вызволял российский танкер «Остро Сахалин» изо льдов в Охотском море. Ранее сообщалось, что около 17 косаток попало в ледовую западню у острова Хоккайдо (Япония). У них почти не осталось места для кислорода, передает телеканал 360.

Краснокнижных косаток, оказавшихся в ледовой западне в Японии, можно спасти, создав полынью (пространство чистой воды — прим. URA.RU) с помощью судна. Об этом заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В Ломоносова Сергей Мухаметов. По его словам, на спасение косаток осталось несколько часов. «Если в ближайшие часы этого никто делать не собирается, то косаток очень жаль», — заявил Мухаметов в беседе с РИА Новости. По его словам, необходимо создать полынью искусственно. Он отметил, что это возможно сделать с помощью судов ледового класса. Мухаметов сообщил, что если корабль прикроет место скопления косаток от ветра, то под бортом судна появится полынья. Он заявил, что для такой операции можно использовать японский ледокол «Тэсио», который вызволял российский танкер «Остро Сахалин» изо льдов в Охотском море. Ранее сообщалось, что около 17 косаток попало в ледовую западню у острова Хоккайдо (Япония). У них почти не осталось места для кислорода, передает телеканал 360.