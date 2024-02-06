Свердловчанин бегал с ножом по подъезду, а затем выпал с третьего этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Зима, балкон, хрущевка, ипотека, вторичное жилье, вторичка
ЧП произошло в Полевском (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) мужчина бегал по подъезду с ножом, разгромил квартиру, выпал с третьего этажа и остался жив. По словам читателя URA.RU, за пару дней до этого он носился по дому с криками.

«За два дня до того как выпасть, он бегал по подъезду, кричал, что его убивают. Наверное, был в наркотическом состоянии. 4 февраля он опять метался по подъезду, но уже с ножом, потом разгромил квартиру, выбежал на балкон и упал. Ладно хоть остался жив», — пояснил собеседник агентства.

Инцидент произошел в доме на Свердлова. После этого туда съехались полицейские и медики. Пострадавшего увезли в больницу. URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД по Полевскому. В ведомстве обещали уточнить информацию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) мужчина бегал по подъезду с ножом, разгромил квартиру, выпал с третьего этажа и остался жив. По словам читателя URA.RU, за пару дней до этого он носился по дому с криками. «За два дня до того как выпасть, он бегал по подъезду, кричал, что его убивают. Наверное, был в наркотическом состоянии. 4 февраля он опять метался по подъезду, но уже с ножом, потом разгромил квартиру, выбежал на балкон и упал. Ладно хоть остался жив», — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел в доме на Свердлова. После этого туда съехались полицейские и медики. Пострадавшего увезли в больницу. URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД по Полевскому. В ведомстве обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...