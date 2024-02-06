Свердловчанин бегал с ножом по подъезду, а затем выпал с третьего этажа

06 февраля 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Полевском (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Полевском (Свердловская область) мужчина бегал по подъезду с ножом, разгромил квартиру, выпал с третьего этажа и остался жив. По словам читателя URA.RU, за пару дней до этого он носился по дому с криками. «За два дня до того как выпасть, он бегал по подъезду, кричал, что его убивают. Наверное, был в наркотическом состоянии. 4 февраля он опять метался по подъезду, но уже с ножом, потом разгромил квартиру, выбежал на балкон и упал. Ладно хоть остался жив», — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел в доме на Свердлова. После этого туда съехались полицейские и медики. Пострадавшего увезли в больницу. URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД по Полевскому. В ведомстве обещали уточнить информацию.

В Полевском (Свердловская область) мужчина бегал по подъезду с ножом, разгромил квартиру, выпал с третьего этажа и остался жив. По словам читателя URA.RU, за пару дней до этого он носился по дому с криками. «За два дня до того как выпасть, он бегал по подъезду, кричал, что его убивают. Наверное, был в наркотическом состоянии. 4 февраля он опять метался по подъезду, но уже с ножом, потом разгромил квартиру, выбежал на балкон и упал. Ладно хоть остался жив», — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел в доме на Свердлова. После этого туда съехались полицейские и медики. Пострадавшего увезли в больницу. URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД по Полевскому. В ведомстве обещали уточнить информацию.