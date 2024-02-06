Стало известно, кто пострадал в ДТП возле Нижнего Тагила

В ДТП возле Нижнего Тагила пострадала многодетная семья

07 февраля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Главу семейства отвезли в реанимацию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аварии, которая произошла 6 февраля на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область), пострадали родители с тремя детьми. Об этом рассказала знакомая семьи. «Муж в тяжелом состоянии, без маски дышать не может. Жена в сознании. Детей увезли в детскую больницу отдельно от родителей. Одна девочка сильно пострадала, решается вопрос о транспортировке в Екатеринбург на машине или вертолете. Мужа отвезли в реанимацию, зашивать легкое. Жена в нейрохирургии», — передает слова знакомой E1.RU. Отмечается, что детям шесть, восемь и тринадцать лет. В областном Минздраве рассказали, что детей госпитализируют в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Взрослых пациентов — в Демидовскую городскую больницу. Авария произошла 6 февраля на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (Свердловская область). В результате пострадали шесть человек. Седьмой участник ДТП — водитель Toyota, погибла на месте. Она, по словам знакомой семьи, не справилась с управлением и врезалась в Nissan, в котором и ехала семья с тремя детьми.

В аварии, которая произошла 6 февраля на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область), пострадали родители с тремя детьми. Об этом рассказала знакомая семьи. «Муж в тяжелом состоянии, без маски дышать не может. Жена в сознании. Детей увезли в детскую больницу отдельно от родителей. Одна девочка сильно пострадала, решается вопрос о транспортировке в Екатеринбург на машине или вертолете. Мужа отвезли в реанимацию, зашивать легкое. Жена в нейрохирургии», — передает слова знакомой E1.RU. Отмечается, что детям шесть, восемь и тринадцать лет. В областном Минздраве рассказали, что детей госпитализируют в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Взрослых пациентов — в Демидовскую городскую больницу. Авария произошла 6 февраля на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (Свердловская область). В результате пострадали шесть человек. Седьмой участник ДТП — водитель Toyota, погибла на месте. Она, по словам знакомой семьи, не справилась с управлением и врезалась в Nissan, в котором и ехала семья с тремя детьми.