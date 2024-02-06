06 февраля 2024

Госохрана запретила сносить усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 6 на улице Чернышевского. Екатеринбург, снос дома, историческое здание, чернышевского 6, дом топоркова
Дом псаломщика Топоркова в Екатеринбурге признали культурным наследием Фото:

Управление государсвенной охраны объектов культурного наследия Свердловской области запретила сносить дом псаломщика Топоркова на Чернышевского, 6. На территории обнаружили культурный слой с XVIII — начала XX века. Соответсвующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запрет на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта, а также работ, определенных особым режимом использования земельного участка, в границах которого располагается дом», — написано в документе.

Дом Топоркова начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и по его решению демонтаж здания остановили.

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Управление государсвенной охраны объектов культурного наследия Свердловской области запретила сносить дом псаломщика Топоркова на Чернышевского, 6. На территории обнаружили культурный слой с XVIII — начала XX века. Соответсвующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Запрет на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта, а также работ, определенных особым режимом использования земельного участка, в границах которого располагается дом», — написано в документе. Дом Топоркова начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и по его решению демонтаж здания остановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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