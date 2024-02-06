Госохрана запретила сносить усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга

07 февраля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Дом псаломщика Топоркова в Екатеринбурге признали культурным наследием Фото: Илья Московец © URA.RU Управление государсвенной охраны объектов культурного наследия Свердловской области запретила сносить дом псаломщика Топоркова на Чернышевского, 6. На территории обнаружили культурный слой с XVIII — начала XX века. Соответсвующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Запрет на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта, а также работ, определенных особым режимом использования земельного участка, в границах которого располагается дом», — написано в документе. Дом Топоркова начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и по его решению демонтаж здания остановили.

Управление государсвенной охраны объектов культурного наследия Свердловской области запретила сносить дом псаломщика Топоркова на Чернышевского, 6. На территории обнаружили культурный слой с XVIII — начала XX века. Соответсвующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Запрет на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта, а также работ, определенных особым режимом использования земельного участка, в границах которого располагается дом», — написано в документе. Дом Топоркова начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года возмутились происходящим. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и по его решению демонтаж здания остановили.