В Сосновском районе под Челябинском построят три новых жилых комплекса

Первые дома планируется построить уже к лету 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском в Кременкульском поселении Сосновского района застройщики возведут три новых жилых комплекса, рассчитанных на 20 тысяч новых жителей. Первые дома планируется построить уже к лету 2024 года.

«К лету 2024 года введут в эксплуатацию несколько домов большого жилищного комплекса „Новиль“, который строят ближе к Кременкулю. И еще ближе к сельскому населенному пункту планируется расположить жилищный комплекс „Шишкин“ из 24 многоквартирных домов. Третья строительная площадка расположена близ поселка Дарьино», — сообщает издание «Сосновская нива».

На данный момент застройщики по рекомендации властей стараются не допускать ошибок первых строителей загородных микрорайонов. Они планируют новые ЖК изначально со всем необходимым для жизни, в том числе — с инфраструктурой. На территории запланированы детские сады, школы, спортивные учреждения. Возвести два новый детских сада и школу в ЖК «Шишкин» планируется к 2025—2026 годам. О ситуации рассказал глава Кременкульского поселения Александр Глинкин.

«После того, как жилищные комплексы становятся обжитыми микрорайонами, забота о благоустройстве общественных территорий, решение каких-то других вопросов, связанных с обращениями граждан, ложатся на плечи местной администрации и местного самоуправления, но это и двигает прогресс. На данный момент мы изучаем недочеты, планируем, что нужно для улучшения дорожной структуры, улиц поселков», — поделился Глинкин.

По его словам, на данный момент больше проблем возникает с частной застройкой. В частности, с поселком для многодетных семей. Дело в том, что это не сплошная улица, а разбросанные по территории отдельно стоящие дома, дороги к которым нужно постоянно прочищать.