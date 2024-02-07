На Украине раскрыли, почему Зеленский не уволил Залужного

«УП»: Зеленский не уволил Залужного, потому что боялся беспорядков в стране

07 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

США не были против отставки Валерия Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины Заявление об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного планировалось 2 февраля, однако Служба безопасности Украины (СБУ) выразила опасения, что в этот день могут начаться беспорядки в Киеве и в некоторых воинских частях. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП»). «В тот день (2 февраля — прим. URA.RU), по данным УП, в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — сообщили источники «Украинской правды». По их словам, некоторые действующие украинские комбаты тогда получили от СБУ приказ внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не уходил с позиций и не планировал перемещения. По информации издания, украинский президент Владимир Зеленский был намерен объявить об отставке Залужного после того, как киевский режим провел разговор по этому вопросу с США. Украинские источники отметили, что, хотя отставка главкома ВСУ вызывала у Вашингтона вопросы, американские власти не стали настаивать на пересмотре решения. Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.

Заявление об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного планировалось 2 февраля, однако Служба безопасности Украины (СБУ) выразила опасения, что в этот день могут начаться беспорядки в Киеве и в некоторых воинских частях. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП»). «В тот день (2 февраля — прим. URA.RU), по данным УП, в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — сообщили источники «Украинской правды». По их словам, некоторые действующие украинские комбаты тогда получили от СБУ приказ внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не уходил с позиций и не планировал перемещения. По информации издания, украинский президент Владимир Зеленский был намерен объявить об отставке Залужного после того, как киевский режим провел разговор по этому вопросу с США. Украинские источники отметили, что, хотя отставка главкома ВСУ вызывала у Вашингтона вопросы, американские власти не стали настаивать на пересмотре решения. Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.