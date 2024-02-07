На Украине раскрыли, почему Зеленский не уволил Залужного

«УП»: Зеленский не уволил Залужного, потому что боялся беспорядков в стране
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залужный и Зеленский. stock, залужный валерий, stock
США не были против отставки Валерия Залужного Фото:

Заявление об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного планировалось 2 февраля, однако Служба безопасности Украины (СБУ) выразила опасения, что в этот день могут начаться беспорядки в Киеве и в некоторых воинских частях. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП»).

«В тот день (2 февраля — прим. URA.RU), по данным УП, в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — сообщили источники «Украинской правды». По их словам, некоторые действующие украинские комбаты тогда получили от СБУ приказ внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не уходил с позиций и не планировал перемещения.

По информации издания, украинский президент Владимир Зеленский был намерен объявить об отставке Залужного после того, как киевский режим провел разговор по этому вопросу с США. Украинские источники отметили, что, хотя отставка главкома ВСУ вызывала у Вашингтона вопросы, американские власти не стали настаивать на пересмотре решения.

Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявление об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного планировалось 2 февраля, однако Служба безопасности Украины (СБУ) выразила опасения, что в этот день могут начаться беспорядки в Киеве и в некоторых воинских частях. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП»). «В тот день (2 февраля — прим. URA.RU), по данным УП, в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — сообщили источники «Украинской правды». По их словам, некоторые действующие украинские комбаты тогда получили от СБУ приказ внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не уходил с позиций и не планировал перемещения. По информации издания, украинский президент Владимир Зеленский был намерен объявить об отставке Залужного после того, как киевский режим провел разговор по этому вопросу с США. Украинские источники отметили, что, хотя отставка главкома ВСУ вызывала у Вашингтона вопросы, американские власти не стали настаивать на пересмотре решения. Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...