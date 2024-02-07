Челябинские производители газировок нарастили объемы в условиях санкций

Производители освежающих напитков в 2023 году нарастили выпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Производители газированных напитков нарастили объемы выпуска в условиях экономических санкций. Как URA.RU отметили участники рынка, рост продаж за 2023 год составил в разных случаях от 5 до 70%. Заводы соревнуются с федеральными сетями, нарастившими предложение собственных марок для занятия ниши ушедших американских напитков.

«Со стороны федеральных сетей увеличилось предложение собственных торговых марок. Если в прошлые годы в основном это был продукт эконом-класса на сахарозаменителях, то сейчас сети предлагают напитки с сиропом на сахаре и минеральной воде. Пробуют занять доли продаж импортных брендов «Кока-Кола» и Пепси», которые фактически не ушли с рынка, а провели ребрендинг. В этих условиях наших продаж достиг 5 — 10%», — рассказали URA.RU в компании «Ариант».

В итоге в ассортименте продается 40% минеральной воды и 60% сладких газировок. Потребители остались приверженцами знакомых вкусов «Лимонад», «Буратино», «Кола», «Груша» и других. На другой стороне шкалы предпочтений оказались напитки марки «Адью» с экзотическими вкусами «Клубничный мохито», «Лимонный фреш» и «Мохито классик». В качестве альтернативы собственным маркам торговых сетей «Ариант» выпустил минералку «Родники Урала».

Производитель напитков «Ниагара» в Челябинске выпустил газировку «Чебурашка». Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, под одной маркой продается несколько разных вкусов «Апельсин», «Лимонад», «Бабл-гам» и «Дюшес». Запланирован выпуск «Колы». За год по товарным позициям компании прирост в продажах составил 20 — 70%. Рост спроса зафиксировали для напитков в металлических банках.

Производитель лимонадов Lapochka из Аши заявил о том, что бренд по итогам 2023 года вошла в топ-3 по продажам на Ozon в категории газированных напитков. Продукт теперь доступен потребителям в Дубае и Казахстане, а компания поставила цель занять 20% российского рынка натуральных газированных напитков. В 2023 году за счет запуска второго цеха предприятие удвоило продажи в сравнении с 2022 годом.

Собеседники URA.RU отметили высокие темпы роста продаж энергетиков. У «Арианта» данная категория показала прирост до 20%. Участники рынка тренд связали со стрессом, увеличенными нагрузками на работе и учебе, модой на активный образ жизни молодежи. Другим фактором, повлиявшим на рынок, стало госрегулирование. С 1 июля 2023 года появился акций на сладкую газировку в размере семи рублей за каждый литр. В ряде случаев это привело к снижению сахара в воде. С 1 июня добавится необходимость маркировки товара. Оборудование уже закуплено, что сказалось на себестоимости продукта.

«Сырье подорожало из-за курса доллара и общей инфляционной нагрузки. Добавились накладки в логистике по поставкам ингредиентов. Это тоже сказывается на стоимости, особенно зимой», — резюмировал Антон Балыклов из Аши.

Собеседник проанализировал работу через сервис компании Napoleon IT. Нейросеть собирает отзывы на маркетплейсе и готовит по ним аналитику. Полученные данные помогли заменить упаковку на более устойчивую к повреждениям.