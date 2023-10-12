Челябинская разработка подсказала бизнесменам, как понравиться покупателям

В Челябинске разработали технологию, которая показывает бизнесменам пути для роста имиджа и продаж. Как URA.RU рассказал сооснователь компании Napoleon IT Руслан Ахтямов, сервис проанализировал отзывы покупателей с онлайн-карт и дал свои рекомендации.
«Генеративные сети помогли ALOEsmart оценить отзывы покупателей из магазинов, с онлайн-карт Google, 2ГИС и „Яндекса“. Технология проанализировала положительный опыт одних магазинов и использовала его для улучшения стратегии продаж в других торговых точках. Сделанные выводы помогли масштабировать успешную практику на все магазины», — сообщил URA.RU Ахтямов.
Первыми, кто внедрил разработку, стали представители бьюти-сферы. Нейросети собрали и проанализировали свыше тысячи отзывов с оффлайн-точек в приложении 2ГИС. Программа выделила негативные отзывы и поняла причину их возникновения. В результате искусственный интеллект выяснил, что недостатком отстающих в продажах точке является отсутствие в них наборов для волос. Добавление категории в ассортимент может открыть возможность увеличить лояльность клиентов.
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