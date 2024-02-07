Мэрия челябинского города ищет перевозчика на внутренние маршруты

Мэрия Миньяра ищет перевозчика на городские маршруты

07 февраля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Жители Миньяра пожаловались на отсутствие общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Миньяра Ашинского района Челябинской области ищет перевозчика на внутригородские маршруты общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Администрации Миньярского городского поселения в настоящее время запросила коммерческие предложения от перевозчиков, подготавливается справка о пассажиропотоке. Затем будет объявлен конкурс на оказание услуг по транспортному сообщению, с победителем которого будет заключен договор», — уточнили URA.RU в пресс-службе аддминистрации Ашинского района. На нерегулярность работы общественного транспорта в Миньяре пожаловались местные жители. Они сообщили, что в последние дни не могут добраться на работу, к месту учебы, а также в медицинские и спортивные учреждения.

Мэрия Миньяра Ашинского района Челябинской области ищет перевозчика на внутригородские маршруты общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Администрации Миньярского городского поселения в настоящее время запросила коммерческие предложения от перевозчиков, подготавливается справка о пассажиропотоке. Затем будет объявлен конкурс на оказание услуг по транспортному сообщению, с победителем которого будет заключен договор», — уточнили URA.RU в пресс-службе аддминистрации Ашинского района. На нерегулярность работы общественного транспорта в Миньяре пожаловались местные жители. Они сообщили, что в последние дни не могут добраться на работу, к месту учебы, а также в медицинские и спортивные учреждения.