Мэрия челябинского города ищет перевозчика на внутренние маршруты

Мэрия Миньяра Ашинского района Челябинской области ищет перевозчика на внутригородские маршруты общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.
«Администрации Миньярского городского поселения в настоящее время запросила коммерческие предложения от перевозчиков, подготавливается справка о пассажиропотоке. Затем будет объявлен конкурс на оказание услуг по транспортному сообщению, с победителем которого будет заключен договор», — уточнили URA.RU в пресс-службе аддминистрации Ашинского района.
На нерегулярность работы общественного транспорта в Миньяре пожаловались местные жители. Они сообщили, что в последние дни не могут добраться на работу, к месту учебы, а также в медицинские и спортивные учреждения.
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