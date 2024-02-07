Мэрия челябинского города ищет перевозчика на внутренние маршруты

Мэрия Миньяра ищет перевозчика на городские маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автобус, остановка общественного транспорта, снегопад
Жители Миньяра пожаловались на отсутствие общественного транспорта Фото:

Мэрия Миньяра Ашинского района Челябинской области ищет перевозчика на внутригородские маршруты общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«Администрации Миньярского городского поселения в настоящее время запросила коммерческие предложения от перевозчиков, подготавливается справка о пассажиропотоке. Затем будет объявлен конкурс на оказание услуг по транспортному сообщению, с победителем которого будет заключен договор», — уточнили URA.RU в пресс-службе аддминистрации Ашинского района.

На нерегулярность работы общественного транспорта в Миньяре пожаловались местные жители. Они сообщили, что в последние дни не могут добраться на работу, к месту учебы, а также в медицинские и спортивные учреждения.

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Мэрия Миньяра Ашинского района Челябинской области ищет перевозчика на внутригородские маршруты общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Администрации Миньярского городского поселения в настоящее время запросила коммерческие предложения от перевозчиков, подготавливается справка о пассажиропотоке. Затем будет объявлен конкурс на оказание услуг по транспортному сообщению, с победителем которого будет заключен договор», — уточнили URA.RU в пресс-службе аддминистрации Ашинского района. На нерегулярность работы общественного транспорта в Миньяре пожаловались местные жители. Они сообщили, что в последние дни не могут добраться на работу, к месту учебы, а также в медицинские и спортивные учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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