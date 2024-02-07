Администрация района в Челябинске заплатит ущерб за падение ребенка с карусели

08 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Ребенок получил переломы нескольких позвонков при падении с карусели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Центрального района Челябинска выплатит моральный ущерб и расходы на лечение после падения ребенка с карусели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Решением Центрального районного суда Челябинска с администрации Центрального района в пользу законного представителя несовершеннолетнего взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 33 тысяч рублей. Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в мае 2023 года на «Тополиной аллее» по улице Академика Королева. Ребенок качался на карусели — вертушке, при раскручивании которой сиденье оборвалось, цепочка слетела, в результате чего ребенка отбросило на несколько метров. У ребенка оказалось сломаны тела 3-6 грудных позвонков, что относится к тяжкому вреду здоровью.

Администрация Центрального района Челябинска выплатит моральный ущерб и расходы на лечение после падения ребенка с карусели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Решением Центрального районного суда Челябинска с администрации Центрального района в пользу законного представителя несовершеннолетнего взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 33 тысяч рублей. Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в мае 2023 года на «Тополиной аллее» по улице Академика Королева. Ребенок качался на карусели — вертушке, при раскручивании которой сиденье оборвалось, цепочка слетела, в результате чего ребенка отбросило на несколько метров. У ребенка оказалось сломаны тела 3-6 грудных позвонков, что относится к тяжкому вреду здоровью.