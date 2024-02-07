07 февраля 2024

Администрация района в Челябинске заплатит ущерб за падение ребенка с карусели

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил переломы нескольких позвонков при падении с карусели Фото:

Администрация Центрального района Челябинска выплатит моральный ущерб и расходы на лечение после падения ребенка с карусели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Решением Центрального районного суда Челябинска с администрации Центрального района в пользу законного представителя несовершеннолетнего взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 33 тысяч рублей. Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в мае 2023 года на «Тополиной аллее» по улице Академика Королева. Ребенок качался на карусели — вертушке, при раскручивании которой сиденье оборвалось, цепочка слетела, в результате чего ребенка отбросило на несколько метров. У ребенка оказалось сломаны тела 3-6 грудных позвонков, что относится к тяжкому вреду здоровью.

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Администрация Центрального района Челябинска выплатит моральный ущерб и расходы на лечение после падения ребенка с карусели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Решением Центрального районного суда Челябинска с администрации Центрального района в пользу законного представителя несовершеннолетнего взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 33 тысяч рублей. Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в мае 2023 года на «Тополиной аллее» по улице Академика Королева. Ребенок качался на карусели — вертушке, при раскручивании которой сиденье оборвалось, цепочка слетела, в результате чего ребенка отбросило на несколько метров. У ребенка оказалось сломаны тела 3-6 грудных позвонков, что относится к тяжкому вреду здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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