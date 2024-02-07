В Челябинской области вырос спрос на покупку готовых глэмпигов

Авито: в Челябинской области за год спрос на глэмпинги вырос на 17%

08 февраля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

За год спрос на покупку курортной недвижимости вырос на 17% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в 2023 году по отношению к 2022 году спрос на покупку глэмпингов вырос более чем на 17%. При этом самым популярным вариантом вхождения в бизнес является покупка уже готовых объектов, сообщили в пресс-службе Авито. «В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом спрос на покупку глэмпингов вырос более, чем 17%. При этом наиболее востребованным вариантом вхождения в бизнес остается покупка готовых объектов размещения туристов. Доля поисковых запросов на покупку готовых глэмпингов в общей структуре спроса в категории составляет более 75%», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске в начале 2024 года стало выгодно инвестировать в частный сектор, земельные участки и в глэмпинги. Как рассказали челябинские эксперты, на сегодняшний день раскладывать средства сразу «на четыре корзины» — самое правильное решение. 40% в корзине должна составлять коммерческая недвижимость, 30% следует инвестировать в новостройки, пока есть хорошие программы господдержки, 20% средств можно вложить в земельные участки с готовыми домами.

В Челябинской области в 2023 году по отношению к 2022 году спрос на покупку глэмпингов вырос более чем на 17%. При этом самым популярным вариантом вхождения в бизнес является покупка уже готовых объектов, сообщили в пресс-службе Авито. «В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом спрос на покупку глэмпингов вырос более, чем 17%. При этом наиболее востребованным вариантом вхождения в бизнес остается покупка готовых объектов размещения туристов. Доля поисковых запросов на покупку готовых глэмпингов в общей структуре спроса в категории составляет более 75%», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске в начале 2024 года стало выгодно инвестировать в частный сектор, земельные участки и в глэмпинги. Как рассказали челябинские эксперты, на сегодняшний день раскладывать средства сразу «на четыре корзины» — самое правильное решение. 40% в корзине должна составлять коммерческая недвижимость, 30% следует инвестировать в новостройки, пока есть хорошие программы господдержки, 20% средств можно вложить в земельные участки с готовыми домами.