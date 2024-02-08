На Челябинскую область надвигаются 31-градусные морозы

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В челябинскую область возвращаются 30-градусные морозы Фото:

В Челябинской области в воскресенье, 11 февраля, ожидается существенное похолодание. Температура воздуха по ночам в низинах может опуститься до -31 градуса, сообщают синоптики Челябинского метеоцентра.

«С 8 по 11 февраля в регионе похолодает с -10 до -31 градуса, дневные температуры составят около -16 градусов. Ветер сменится на западный, его скорость уменьшится с 16 метров секунду до 3-8 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Челпогода».

В Челябинске к выходным днем похолодает до 9-14 градусов мороза. В ночное время ожидается до 23-25 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики предупреждали, что после циклона, который принес фронт обильных осадков и потепление до плюсовых температур, вернутся морозы. Метеорологи предупреждали, что похолодание начнется в ночь на 8 февраля.

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В Челябинской области в воскресенье, 11 февраля, ожидается существенное похолодание. Температура воздуха по ночам в низинах может опуститься до -31 градуса, сообщают синоптики Челябинского метеоцентра. «С 8 по 11 февраля в регионе похолодает с -10 до -31 градуса, дневные температуры составят около -16 градусов. Ветер сменится на западный, его скорость уменьшится с 16 метров секунду до 3-8 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Челпогода». В Челябинске к выходным днем похолодает до 9-14 градусов мороза. В ночное время ожидается до 23-25 градусов ниже нуля. Ранее синоптики предупреждали, что после циклона, который принес фронт обильных осадков и потепление до плюсовых температур, вернутся морозы. Метеорологи предупреждали, что похолодание начнется в ночь на 8 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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