На Челябинскую область надвигаются 31-градусные морозы

08 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

В челябинскую область возвращаются 30-градусные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в воскресенье, 11 февраля, ожидается существенное похолодание. Температура воздуха по ночам в низинах может опуститься до -31 градуса, сообщают синоптики Челябинского метеоцентра. «С 8 по 11 февраля в регионе похолодает с -10 до -31 градуса, дневные температуры составят около -16 градусов. Ветер сменится на западный, его скорость уменьшится с 16 метров секунду до 3-8 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Челпогода». В Челябинске к выходным днем похолодает до 9-14 градусов мороза. В ночное время ожидается до 23-25 градусов ниже нуля. Ранее синоптики предупреждали, что после циклона, который принес фронт обильных осадков и потепление до плюсовых температур, вернутся морозы. Метеорологи предупреждали, что похолодание начнется в ночь на 8 февраля.

В Челябинской области в воскресенье, 11 февраля, ожидается существенное похолодание. Температура воздуха по ночам в низинах может опуститься до -31 градуса, сообщают синоптики Челябинского метеоцентра. «С 8 по 11 февраля в регионе похолодает с -10 до -31 градуса, дневные температуры составят около -16 градусов. Ветер сменится на западный, его скорость уменьшится с 16 метров секунду до 3-8 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Челпогода». В Челябинске к выходным днем похолодает до 9-14 градусов мороза. В ночное время ожидается до 23-25 градусов ниже нуля. Ранее синоптики предупреждали, что после циклона, который принес фронт обильных осадков и потепление до плюсовых температур, вернутся морозы. Метеорологи предупреждали, что похолодание начнется в ночь на 8 февраля.