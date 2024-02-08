На Челябинскую область надвигаются 31-градусные морозы

В Челябинской области в воскресенье, 11 февраля, ожидается существенное похолодание. Температура воздуха по ночам в низинах может опуститься до -31 градуса, сообщают синоптики Челябинского метеоцентра.
«С 8 по 11 февраля в регионе похолодает с -10 до -31 градуса, дневные температуры составят около -16 градусов. Ветер сменится на западный, его скорость уменьшится с 16 метров секунду до 3-8 метров в секунду», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Челпогода».
В Челябинске к выходным днем похолодает до 9-14 градусов мороза. В ночное время ожидается до 23-25 градусов ниже нуля.
Ранее синоптики предупреждали, что после циклона, который принес фронт обильных осадков и потепление до плюсовых температур, вернутся морозы. Метеорологи предупреждали, что похолодание начнется в ночь на 8 февраля.
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