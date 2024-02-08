Песков раскрыл, будут ли в Кремле заступаться за Карлсона перед Западом

Песков: Карлсон сможет сам постоять за себя после интервью Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что приезд Такера Карлсона — это резонансное событие Фото:

Кремль не будет заступаться за американского журналиста Такера Карлсона, который накануне взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Карлсон способен сам за себя постоять.

«Это интервью, которое ждут, это интервью, которое будут читать и анализировать не один день. Любое интервью главы государства — это важное событие, особенно зарубежному представителю. Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Не думаю, он способен постоять за себя. За рубежом есть много вменяемых голов. Для нас важно чтобы там ознакомились с тонкой зрения Путина», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что приезд журналиста в РФ вызвал широкий резонанс не только в США, но и по всему миру.

До этого Карлсон взял интервью у главы РФ. Ожидается, что оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Сначала оно появится в соцсети X.

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Кремль не будет заступаться за американского журналиста Такера Карлсона, который накануне взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Карлсон способен сам за себя постоять. «Это интервью, которое ждут, это интервью, которое будут читать и анализировать не один день. Любое интервью главы государства — это важное событие, особенно зарубежному представителю. Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Не думаю, он способен постоять за себя. За рубежом есть много вменяемых голов. Для нас важно чтобы там ознакомились с тонкой зрения Путина», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что приезд журналиста в РФ вызвал широкий резонанс не только в США, но и по всему миру. До этого Карлсон взял интервью у главы РФ. Ожидается, что оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Сначала оно появится в соцсети X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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