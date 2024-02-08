Песков раскрыл, будут ли в Кремле заступаться за Карлсона перед Западом

Песков: Карлсон сможет сам постоять за себя после интервью Путина

08 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что приезд Такера Карлсона — это резонансное событие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не будет заступаться за американского журналиста Такера Карлсона, который накануне взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Карлсон способен сам за себя постоять. «Это интервью, которое ждут, это интервью, которое будут читать и анализировать не один день. Любое интервью главы государства — это важное событие, особенно зарубежному представителю. Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Не думаю, он способен постоять за себя. За рубежом есть много вменяемых голов. Для нас важно чтобы там ознакомились с тонкой зрения Путина», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что приезд журналиста в РФ вызвал широкий резонанс не только в США, но и по всему миру. До этого Карлсон взял интервью у главы РФ. Ожидается, что оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Сначала оно появится в соцсети X.

Кремль не будет заступаться за американского журналиста Такера Карлсона, который накануне взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Карлсон способен сам за себя постоять. «Это интервью, которое ждут, это интервью, которое будут читать и анализировать не один день. Любое интервью главы государства — это важное событие, особенно зарубежному представителю. Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Не думаю, он способен постоять за себя. За рубежом есть много вменяемых голов. Для нас важно чтобы там ознакомились с тонкой зрения Путина», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что приезд журналиста в РФ вызвал широкий резонанс не только в США, но и по всему миру. До этого Карлсон взял интервью у главы РФ. Ожидается, что оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Сначала оно появится в соцсети X.