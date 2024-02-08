Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте Кремля

08 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин накануне дал интервью Такеру Карлсону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интервью президента РФ Владимира Путина выложат на сайте главы страны утром 9 февраля. Однако это случится после того, как журналист Такер Карлсон опубликует запись на свои площадки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Оно будет утром в пятницу. Будет опубликовано на сайте президента. Как обычно это происходит с любым интервью главы государства. Видео, и полный транскрипт на русском и на английском. Это произойдет после того, как оно будет опубликовано на ресурсах Карлсона», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Разговор главы РФ и американского журналиста вышел на два часа. В версии без монтажа интервью выйдет на странице Карлсона в соцсети X в два часа ночи по московскому времени 9 февраля.

Интервью президента РФ Владимира Путина выложат на сайте главы страны утром 9 февраля. Однако это случится после того, как журналист Такер Карлсон опубликует запись на свои площадки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Оно будет утром в пятницу. Будет опубликовано на сайте президента. Как обычно это происходит с любым интервью главы государства. Видео, и полный транскрипт на русском и на английском. Это произойдет после того, как оно будет опубликовано на ресурсах Карлсона», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Разговор главы РФ и американского журналиста вышел на два часа. В версии без монтажа интервью выйдет на странице Карлсона в соцсети X в два часа ночи по московскому времени 9 февраля.