Чиновник отсудил у мэрии Нефтеюганска 350 тысяч рублей за незаконное увольнение

08 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Мэрия Нефтеюганска выплатила компенсацию незаконно уволенному сотруднику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Незаконно уволенный сотрудник мэрии Нефтеюганска (ХМАО) в судебном порядке добился восстановления в должности и компенсации зарплаты за все время вынужденного прогула. Администрация города возместила чиновнику порядка 350 тысяч рублей. Результаты судебного процесса опубликовали в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте». «Решено признать незаконным увольнение Романова С. В., произведенное на основании распоряжения администрации Нефтеюганска „О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)“. Восстановить Романова Сергея Владимировича в должности специалиста-эксперта сектора муниципального земельного и дорожного контроля службы муниципального контроля администрации Нефтеюганска с 5 сентября 2023 года», — сказано в решении суда. С администрации Нефтеюганска суд взыскал заработную плату за время вынужденного прогула сотрудника — 334 576 рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. Всего Романов получил от мэрии 354 576 рублей. По словам чиновника, после выхода из отпуска его вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию, хотя в его планы это не входило. Когда через неделю он обратился к руководству, чтобы отозвать заявление, ему отказали. Тогда Романов обратился в суд.

Незаконно уволенный сотрудник мэрии Нефтеюганска (ХМАО) в судебном порядке добился восстановления в должности и компенсации зарплаты за все время вынужденного прогула. Администрация города возместила чиновнику порядка 350 тысяч рублей. Результаты судебного процесса опубликовали в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте». «Решено признать незаконным увольнение Романова С. В., произведенное на основании распоряжения администрации Нефтеюганска „О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)“. Восстановить Романова Сергея Владимировича в должности специалиста-эксперта сектора муниципального земельного и дорожного контроля службы муниципального контроля администрации Нефтеюганска с 5 сентября 2023 года», — сказано в решении суда. С администрации Нефтеюганска суд взыскал заработную плату за время вынужденного прогула сотрудника — 334 576 рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. Всего Романов получил от мэрии 354 576 рублей. По словам чиновника, после выхода из отпуска его вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию, хотя в его планы это не входило. Когда через неделю он обратился к руководству, чтобы отозвать заявление, ему отказали. Тогда Романов обратился в суд.