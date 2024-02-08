В элитном поселке под Челябинском закрылся ресторан

Ресторан европейской кухни работал с осени 2022 года
В элитном поселке Западном, расположенном под Челябинском, закрылся ресторан европейской кухни «Атмосфера». О прекращении работы 8 февраля сообщило руководство заведения.
«Не пропустите важную информацию. Ресторан закрыт на неопределенный срок!» — сообщается в официальном паблике ресторана «Атмосфера» в соцсети «ВКонтакте».
Ресторан работал в ЖК «Привилегия» с осени 2022 года. В заведении проходили вечера живой музыки, совместные просмотры хоккейных матчей и тематические вечеринки с диджеями. Гостям подавали блюда европейской и русской кухни, а также фаст-фуд.
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