В элитном поселке под Челябинском закрылся ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еда за 1000 в ресторане "БарБорис". Екатеринбург, паста, еда
Ресторан европейской кухни работал с осени 2022 года Фото:

В элитном поселке Западном, расположенном под Челябинском, закрылся ресторан европейской кухни «Атмосфера». О прекращении работы 8 февраля сообщило руководство заведения.

«Не пропустите важную информацию. Ресторан закрыт на неопределенный срок!» — сообщается в официальном паблике ресторана «Атмосфера» в соцсети «ВКонтакте».

Ресторан работал в ЖК «Привилегия» с осени 2022 года. В заведении проходили вечера живой музыки, совместные просмотры хоккейных матчей и тематические вечеринки с диджеями. Гостям подавали блюда европейской и русской кухни, а также фаст-фуд.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В элитном поселке Западном, расположенном под Челябинском, закрылся ресторан европейской кухни «Атмосфера». О прекращении работы 8 февраля сообщило руководство заведения. «Не пропустите важную информацию. Ресторан закрыт на неопределенный срок!» — сообщается в официальном паблике ресторана «Атмосфера» в соцсети «ВКонтакте». Ресторан работал в ЖК «Привилегия» с осени 2022 года. В заведении проходили вечера живой музыки, совместные просмотры хоккейных матчей и тематические вечеринки с диджеями. Гостям подавали блюда европейской и русской кухни, а также фаст-фуд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...