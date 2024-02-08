В ХМАО пятеро человек пострадали в ДТП на трассе

В ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск пострадали несовершеннолетние дети
На трассе Сургут-Нижневартовск на встречной полосе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали пятеро человек, среди которых оказались два несовершеннолетних ребенка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«На 136 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Нижневартовском районе 36-летний водитель автомобиля „Kia“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Hyundai“», — говорится в сообщении. В результате автоаварии получили травмы оба водителя, а также пассажиры «Kia»: 30-летняя женщина, мальчики девяти и восьми лет.
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