08 февраля 2024

В ХМАО пятеро человек пострадали в ДТП на трассе

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В ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск пострадали несовершеннолетние дети Фото:

На трассе Сургут-Нижневартовск на встречной полосе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали пятеро человек, среди которых оказались два несовершеннолетних ребенка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.

«На 136 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Нижневартовском районе 36-летний водитель автомобиля „Kia“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Hyundai“», — говорится в сообщении. В результате автоаварии получили травмы оба водителя, а также пассажиры «Kia»: 30-летняя женщина, мальчики девяти и восьми лет.

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На трассе Сургут-Нижневартовск на встречной полосе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали пятеро человек, среди которых оказались два несовершеннолетних ребенка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «На 136 километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“ в Нижневартовском районе 36-летний водитель автомобиля „Kia“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Hyundai“», — говорится в сообщении. В результате автоаварии получили травмы оба водителя, а также пассажиры «Kia»: 30-летняя женщина, мальчики девяти и восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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