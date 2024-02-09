Челябинцы потребовали сделать переход через рельсы, где едва не погиб ребенок

Школьница едва не погибла под колесами поезда, пытаясь сократить путь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители поселка Старо-смолинский каменный карьер Челябинской области потребовали сделать безопасный переход через железнодорожные рельсы, где недавно едва не погиб ребенок по пути из школы. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Жители Челябинского поселка каждый день пробираются между составами, чтобы добраться на работу или отвести детей в школу. Народный фронт обратился в ЮУЖД и в прокуратуру. Уверены, что здесь можно организовать безопасный переход вблизи к жилым домам», — рассказал URA.RU Рыжий.

В ОНФ добавили, что в поселке проживает около 300 жителей, каждый из них почти каждый день подвергает свою жизнь опасности, перебираясь между вагонами или колесами состава. Это позволяет сократить путь в одну сторону примерно на полтора часа. О проблеме жители поселка рассказали на «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что жительница села Аргаяш 17 января в последний момент вытащила школьницу из-под поезда, который внезапно начал движение. Прокуратура начала проверку по факту, глава СКР Александр Бастрыкин взял инцидент на контроль. В ЮУЖД утверждают, что перед началом движения машинист раздал несколько громких гудков.