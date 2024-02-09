В Челябинском поселке изменится цвет водопроводной воды в кранах

Воду в домах в поселке проверят с помощью органического красителя «Уранин» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В челябинском поселке Новосинеглазово в понедельник 12 февраля может измениться цвет водопроводной воды в кранах. Теплоснабжающая организация проверит тепловые и внутридомовые сети многоквартирных домов поселка с помощью органического красителя «Уранин», сообщили в пресс-службе мэрии.

«В поселке Новосинеглазово может измениться цвет водопроводной воды. В понедельник, 12 февраля, МУП „ЧКТС“ проверит тепловые и внутридомовые сети многоквартирных домов поселка Новосинеглазово с помощью органического красителя „Уранин“. В связи с этим в домах челябинцев может измениться цвет воды», — сообщили в пресс-службе.

Целью проведения подобных мероприятий является выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, проверка внутридомовых систем на предмет их исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний. Уранин — краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет и применяется для изучения пути следования вод, для придания оттенка косметической продукции, воды в аквариумах. При этом краситель полностью безопасен для жизни и здоровья людей.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зеленый оттенок, жителей просят сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС». Также в теплоснабжающую организацию можно написать по электронной почте.