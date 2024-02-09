Четверть челябинцев заказывают гавайскую пиццу с ананасами

«Яндекс Еда»: 26% челябинцев чаще выбирают гавайскую пиццу с ананасами

09 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Гавайская пицца стала одной из самых любимых у челябинцев Фото: Размик Закарян © URA.RU Четверть жителей Челябинска предпочитают заказывать гавайскую пиццу с ананасами. По данным пресс-службы сервиса «Яндекс Еда», вариант блюда стал одним из самых востребованных среди остальных сортов пиццы. «В споре „с ананасами или без“ гавайская пицца в Челябинске не уступает позиции другим начинкам. Блюдо вошло в топ самых популярных пицц в городе. На долю гавайской пиццы в 2023 году приходилось 26% всех заказов», — рассказали URA.RU в «Яндекс Еде». Исследование провели к Международному дню пиццы, который отмечается 9 февраля. Выяснилось, что за год количество заказов с пиццей почти утроилось. Показатель вырос в 2,7 раза. Из ресторанов и кафе горожане в 12% случаев заказывали «Маргариту», в 11% — «Мясную пиццу». На верхних строчках предпочтений также «Пепперони», «Четыре сыра», «С ветчиной», «Барбекю» и «Карбонара». Выбор широкий, и многие челябинцы покупают пиццы «С беконом» или «Жюльен». Клиенты «Яндекс Еды» в 2023 году блюдо заказывали с разными целями: для себя, семьи или большой компании. Самыми популярными сопутствующими блюдами стал шашлык, суши и роллы. Среди напитков лидером продаж стала кола, а среди соусов — сырный. Кроме того, вместе с пиццей челябинцы покупали пасту, причем обычно это была «Карбонара». Некоторым нравились супы: грибной крем-суп и том ям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Четверть жителей Челябинска предпочитают заказывать гавайскую пиццу с ананасами. По данным пресс-службы сервиса «Яндекс Еда», вариант блюда стал одним из самых востребованных среди остальных сортов пиццы. «В споре „с ананасами или без“ гавайская пицца в Челябинске не уступает позиции другим начинкам. Блюдо вошло в топ самых популярных пицц в городе. На долю гавайской пиццы в 2023 году приходилось 26% всех заказов», — рассказали URA.RU в «Яндекс Еде». Исследование провели к Международному дню пиццы, который отмечается 9 февраля. Выяснилось, что за год количество заказов с пиццей почти утроилось. Показатель вырос в 2,7 раза. Из ресторанов и кафе горожане в 12% случаев заказывали «Маргариту», в 11% — «Мясную пиццу». На верхних строчках предпочтений также «Пепперони», «Четыре сыра», «С ветчиной», «Барбекю» и «Карбонара». Выбор широкий, и многие челябинцы покупают пиццы «С беконом» или «Жюльен». Клиенты «Яндекс Еды» в 2023 году блюдо заказывали с разными целями: для себя, семьи или большой компании. Самыми популярными сопутствующими блюдами стал шашлык, суши и роллы. Среди напитков лидером продаж стала кола, а среди соусов — сырный. Кроме того, вместе с пиццей челябинцы покупали пасту, причем обычно это была «Карбонара». Некоторым нравились супы: грибной крем-суп и том ям.