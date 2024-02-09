Появилось видео с места разрушения дома в Свердловской области

09 февраля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в ночь на 9 февраля (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Появилось видео с места, где из-за взрыва бака с водой разрушился дом в свердловском селе Бродово. В ЧП погиб пожилой мужчина. Кадрами поделились тагильские спасатели МБУ «Центр защиты населения». «Сегодня ночью и до утра в селе Бродово спасатели извлекали из-под завалов погибшего пенсионера. Для безопасности проведения спасательных работ выставили деревянные подпорки обвалившихся конструкции дома и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали погибшего», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». ЧП произошло в ночь на 9 февраля. В доме проживала пожилая пара. Супруге удалось спастись, ее мужа насмерть придавило обрушившейся плитой. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал этот бак для воды. Так теперь выглядит дом Фото: группа «МБУ „Центр защиты населения“» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «МБУ „Центр защиты населения“» в соцсети «ВКонтакте»

Появилось видео с места, где из-за взрыва бака с водой разрушился дом в свердловском селе Бродово. В ЧП погиб пожилой мужчина. Кадрами поделились тагильские спасатели МБУ «Центр защиты населения». «Сегодня ночью и до утра в селе Бродово спасатели извлекали из-под завалов погибшего пенсионера. Для безопасности проведения спасательных работ выставили деревянные подпорки обвалившихся конструкции дома и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали погибшего», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». ЧП произошло в ночь на 9 февраля. В доме проживала пожилая пара. Супруге удалось спастись, ее мужа насмерть придавило обрушившейся плитой. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал этот бак для воды.