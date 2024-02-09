Появилось видео с места разрушения дома в Свердловской области

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ЧП произошло в ночь на 9 февраля (архивное фото) Фото:

Появилось видео с места, где из-за взрыва бака с водой разрушился дом в свердловском селе Бродово. В ЧП погиб пожилой мужчина. Кадрами поделились тагильские спасатели МБУ «Центр защиты населения».

«Сегодня ночью и до утра в селе Бродово спасатели извлекали из-под завалов погибшего пенсионера. Для безопасности проведения спасательных работ выставили деревянные подпорки обвалившихся конструкции дома и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали погибшего», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло в ночь на 9 февраля. В доме проживала пожилая пара. Супруге удалось спастись, ее мужа насмерть придавило обрушившейся плитой. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал этот бак для воды.

Так теперь выглядит дом
Так теперь выглядит дом
Фото:
Фото:

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Появилось видео с места, где из-за взрыва бака с водой разрушился дом в свердловском селе Бродово. В ЧП погиб пожилой мужчина. Кадрами поделились тагильские спасатели МБУ «Центр защиты населения». «Сегодня ночью и до утра в селе Бродово спасатели извлекали из-под завалов погибшего пенсионера. Для безопасности проведения спасательных работ выставили деревянные подпорки обвалившихся конструкции дома и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали погибшего», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». ЧП произошло в ночь на 9 февраля. В доме проживала пожилая пара. Супруге удалось спастись, ее мужа насмерть придавило обрушившейся плитой. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал этот бак для воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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