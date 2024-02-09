Скотобойня расположена на земельном участке 1,2 гектара
В городе Троицк Челябинской области выставлена на продажу действующая скотобойня за 70 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».
«Продается скотобойня, функционирует сейчас заинтересованным все вопросы в личные сообщения отвечу», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 70 000 000 рублей.
Здание скотобойни расположено на земельном участке площадью 1,2 гектар. На участке есть убойный цех, офис, баня, охранная будка. На участке имеется еще один недостроенный цех площадью 1618 кв. м. Причина продажи не указаны.
Убойный цех в Троицке
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.