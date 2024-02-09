09 февраля 2024

В Челябинской области продается скотобойня за 70 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова на строительную площадку молочно-товарной фермы «Ударник». Свердловская область, село Сажино, ферма, корова, скот, животноводство, сельское хозяйство, крупный рогатый
Скотобойня расположена на земельном участке 1,2 гектара Фото:

В городе Троицк Челябинской области выставлена на продажу действующая скотобойня за 70 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Продается скотобойня, функционирует сейчас заинтересованным все вопросы в личные сообщения отвечу», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 70 000 000 рублей.

Здание скотобойни расположено на земельном участке площадью 1,2 гектар. На участке есть убойный цех, офис, баня, охранная будка. На участке имеется еще один недостроенный цех площадью 1618 кв. м. Причина продажи не указаны.

Убойный цех в Троицке
Убойный цех в Троицке

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В городе Троицк Челябинской области выставлена на продажу действующая скотобойня за 70 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продается скотобойня, функционирует сейчас заинтересованным все вопросы в личные сообщения отвечу», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 70 000 000 рублей. Здание скотобойни расположено на земельном участке площадью 1,2 гектар. На участке есть убойный цех, офис, баня, охранная будка. На участке имеется еще один недостроенный цех площадью 1618 кв. м. Причина продажи не указаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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