В Челябинске решили не пускать мигрантов в Россию из-за невыплаченных штрафов

В Челябинске в отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты штрафов, приняты решения о запрете въезда в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«В отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты административных штрафов, приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мера будет действовать до осуществления соответствующих выплат в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства.
В ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция проводит рейды, направленные на выявление правонарушений, а также исполнение постановлений о наложении административных штрафов за нарушения законодательства РФ. В текущем году с мигрантов уже взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей, отмечают в ведомстве.
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