10 февраля 2024

В Челябинске решили не пускать мигрантов в Россию из-за невыплаченных штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, проверка документов, рейд по нелегалам
Полиция проводит регулярные рейды «Нелегальный мигрант» Фото:

В Челябинске в отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты штрафов, приняты решения о запрете въезда в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты административных штрафов, приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мера будет действовать до осуществления соответствующих выплат в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция проводит рейды, направленные на выявление правонарушений, а также исполнение постановлений о наложении административных штрафов за нарушения законодательства РФ. В текущем году с мигрантов уже взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей, отмечают в ведомстве.

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В Челябинске в отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты штрафов, приняты решения о запрете въезда в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты административных штрафов, приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мера будет действовать до осуществления соответствующих выплат в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция проводит рейды, направленные на выявление правонарушений, а также исполнение постановлений о наложении административных штрафов за нарушения законодательства РФ. В текущем году с мигрантов уже взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей, отмечают в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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