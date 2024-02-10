В Челябинске решили не пускать мигрантов в Россию из-за невыплаченных штрафов

11 февраля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Полиция проводит регулярные рейды «Нелегальный мигрант» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске в отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты штрафов, приняты решения о запрете въезда в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты административных штрафов, приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мера будет действовать до осуществления соответствующих выплат в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция проводит рейды, направленные на выявление правонарушений, а также исполнение постановлений о наложении административных штрафов за нарушения законодательства РФ. В текущем году с мигрантов уже взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей, отмечают в ведомстве.

В Челябинске в отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты штрафов, приняты решения о запрете въезда в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В отношении 78 иностранных граждан, уклонившихся от уплаты административных штрафов, приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мера будет действовать до осуществления соответствующих выплат в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция проводит рейды, направленные на выявление правонарушений, а также исполнение постановлений о наложении административных штрафов за нарушения законодательства РФ. В текущем году с мигрантов уже взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей, отмечают в ведомстве.