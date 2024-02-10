10 февраля 2024

В Челябинске в автопарке сгорел новый автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, огнетушитель, пожарная безопасность, противопожарная защита
Причина возгорания выясняется Фото:

В Челябинске утром в автобусном парке на Молодогвардейцев сгорел автобус, который два года назад поставили на учет. Возгорание транспорта произошло на открытой площадке. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Утром началось возгорание автобуса на открытой площадке. Удалось не допустить распространение огня на расположенный рядом транспорт. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Возгорание началось в моторном отсеке, отмечают в ГУ МЧС по региону. Причина устанавливается.

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В Челябинске утром в автобусном парке на Молодогвардейцев сгорел автобус, который два года назад поставили на учет. Возгорание транспорта произошло на открытой площадке. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Утром началось возгорание автобуса на открытой площадке. Удалось не допустить распространение огня на расположенный рядом транспорт. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе ведомства. Возгорание началось в моторном отсеке, отмечают в ГУ МЧС по региону. Причина устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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