В Челябинске в автопарке сгорел новый автобус

Причина возгорания выясняется
В Челябинске утром в автобусном парке на Молодогвардейцев сгорел автобус, который два года назад поставили на учет. Возгорание транспорта произошло на открытой площадке. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Утром началось возгорание автобуса на открытой площадке. Удалось не допустить распространение огня на расположенный рядом транспорт. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе ведомства.
Возгорание началось в моторном отсеке, отмечают в ГУ МЧС по региону. Причина устанавливается.
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