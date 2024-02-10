В Челябинске в автопарке сгорел новый автобус

11 февраля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Причина возгорания выясняется Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске утром в автобусном парке на Молодогвардейцев сгорел автобус, который два года назад поставили на учет. Возгорание транспорта произошло на открытой площадке. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Утром началось возгорание автобуса на открытой площадке. Удалось не допустить распространение огня на расположенный рядом транспорт. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе ведомства. Возгорание началось в моторном отсеке, отмечают в ГУ МЧС по региону. Причина устанавливается.

В Челябинске утром в автобусном парке на Молодогвардейцев сгорел автобус, который два года назад поставили на учет. Возгорание транспорта произошло на открытой площадке. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Утром началось возгорание автобуса на открытой площадке. Удалось не допустить распространение огня на расположенный рядом транспорт. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе ведомства. Возгорание началось в моторном отсеке, отмечают в ГУ МЧС по региону. Причина устанавливается.