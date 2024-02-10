В зоне специальной военной операции прошел видеосозвон через телемост между бойцами группировки войск «Центр» и членами их семей из ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Во время общей беседы участники СВО рассказали про особенности несения службы, быт, материально-техническое обеспечение. Затем военнослужащим предоставили возможность пообщаться в индивидуальном формате со своими родственниками», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
К бойцам во время видеосвязи обратились военный комиссар и Уполномоченный по правам человека в ХМАО. Они заявили, что местные органы исполнительной власти окажут необходимую помощь их семьям, родным и близким в решении возникающих вопросов.
В прошлом году мэр Радужного Наталья Гулина создала чат для мобилизованных из населенного пункта и их семей в одном из мессенджеров. Также глава города создала отдельный чат, где общается с семьями мобилизованных.
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