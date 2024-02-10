10 февраля 2024

Бойцы, находящиеся в зоне СВО, связались с родными из ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Военнослужащие пообщались в индивидуальном формате со своими семьями Фото:

В зоне специальной военной операции прошел видеосозвон через телемост между бойцами группировки войск «Центр» и членами их семей из ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Во время общей беседы участники СВО рассказали про особенности несения службы, быт, материально-техническое обеспечение. Затем военнослужащим предоставили возможность пообщаться в индивидуальном формате со своими родственниками», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

К бойцам во время видеосвязи обратились военный комиссар и Уполномоченный по правам человека в ХМАО. Они заявили, что местные органы исполнительной власти окажут необходимую помощь их семьям, родным и близким в решении возникающих вопросов.

В прошлом году мэр Радужного Наталья Гулина создала чат для мобилизованных из населенного пункта и их семей в одном из мессенджеров. Также глава города создала отдельный чат, где общается с семьями мобилизованных.

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В зоне специальной военной операции прошел видеосозвон через телемост между бойцами группировки войск «Центр» и членами их семей из ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. «Во время общей беседы участники СВО рассказали про особенности несения службы, быт, материально-техническое обеспечение. Затем военнослужащим предоставили возможность пообщаться в индивидуальном формате со своими родственниками», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. К бойцам во время видеосвязи обратились военный комиссар и Уполномоченный по правам человека в ХМАО. Они заявили, что местные органы исполнительной власти окажут необходимую помощь их семьям, родным и близким в решении возникающих вопросов. В прошлом году мэр Радужного Наталья Гулина создала чат для мобилизованных из населенного пункта и их семей в одном из мессенджеров. Также глава города создала отдельный чат, где общается с семьями мобилизованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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