Бойцы, находящиеся в зоне СВО, связались с родными из ХМАО. Видео

11 февраля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Военнослужащие пообщались в индивидуальном формате со своими семьями Фото: Сергей Русанов © URA.RU В зоне специальной военной операции прошел видеосозвон через телемост между бойцами группировки войск «Центр» и членами их семей из ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. «Во время общей беседы участники СВО рассказали про особенности несения службы, быт, материально-техническое обеспечение. Затем военнослужащим предоставили возможность пообщаться в индивидуальном формате со своими родственниками», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. К бойцам во время видеосвязи обратились военный комиссар и Уполномоченный по правам человека в ХМАО. Они заявили, что местные органы исполнительной власти окажут необходимую помощь их семьям, родным и близким в решении возникающих вопросов. В прошлом году мэр Радужного Наталья Гулина создала чат для мобилизованных из населенного пункта и их семей в одном из мессенджеров. Также глава города создала отдельный чат, где общается с семьями мобилизованных.

В зоне специальной военной операции прошел видеосозвон через телемост между бойцами группировки войск «Центр» и членами их семей из ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. «Во время общей беседы участники СВО рассказали про особенности несения службы, быт, материально-техническое обеспечение. Затем военнослужащим предоставили возможность пообщаться в индивидуальном формате со своими родственниками», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. К бойцам во время видеосвязи обратились военный комиссар и Уполномоченный по правам человека в ХМАО. Они заявили, что местные органы исполнительной власти окажут необходимую помощь их семьям, родным и близким в решении возникающих вопросов. В прошлом году мэр Радужного Наталья Гулина создала чат для мобилизованных из населенного пункта и их семей в одном из мессенджеров. Также глава города создала отдельный чат, где общается с семьями мобилизованных.