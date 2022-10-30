Глава Радужного создала чат в мессенджере для общения с мобилизованными

Наталья Гулина поддерживает мобилизованных лично Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина создала чат для мобилизованных из города и их семей в одном из мессенджеров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама глава.

«Завела чат с мобилизованными. Он появился еще до того, как была первая отправка. Все военнослужащие из Радужного, которые находятся в учебных центрах, туда включены. Сама общаюсь с ними. Мобилизованные обычно выходят на связь утром и вечером, а в течение дня присылают фото с учений. Так что я всегда в курсе происходящего с ними. Знаю проблемы и потребности каждого», — рассказала Гулина.

Также глава Радужного создала отдельный чат, где общается с семьями мобилизованных. «Мобилизованные из Радужного при отправке пообещали мне, что город будет ими гордится во время прохождения военной службы», — дополнила Гулина.

Ранее URA.RU рассказывало, что Наталья Гулина помогла «Варьеганской нефтяной буровой компании» (ООО «ВНБК») отправить вещи для мобилизованных. Мэр Радужного связались с мобилизованными, которые в данный момент проходят подготовку в Омске. Чиновники получили список необходимого и передали сотрудникам компании, которые и совершили закупку.