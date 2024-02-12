Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

12 февраля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Петросян упал на улице, сломав предплечье со смещением Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0 Российский артист Евгений Петросян госпитализирован с переломом предплечья. Он упал во время прогулки по столице. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», — передает канал. Отмечается, что вчера артист упал во время прогулки в центре Москвы. Ему вызвали скорую помощь, на данный момент Петросян находится в больнице. Позже артист опроверг сообщения о своей госпитализации. «Я нахожусь на обычной проверке», — заявил он «Ридус».

Российский артист Евгений Петросян госпитализирован с переломом предплечья. Он упал во время прогулки по столице. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», — передает канал. Отмечается, что вчера артист упал во время прогулки в центре Москвы. Ему вызвали скорую помощь, на данный момент Петросян находится в больнице. Позже артист опроверг сообщения о своей госпитализации. «Я нахожусь на обычной проверке», — заявил он «Ридус».