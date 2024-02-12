Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Петросян упал на улице, сломав предплечье со смещением Фото:

Российский артист Евгений Петросян госпитализирован с переломом предплечья. Он упал во время прогулки по столице. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», — передает канал. Отмечается, что вчера артист упал во время прогулки в центре Москвы. Ему вызвали скорую помощь, на данный момент Петросян находится в больнице.

Позже артист опроверг сообщения о своей госпитализации. «Я нахожусь на обычной проверке», — заявил он «Ридус».

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Российский артист Евгений Петросян госпитализирован с переломом предплечья. Он упал во время прогулки по столице. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», — передает канал. Отмечается, что вчера артист упал во время прогулки в центре Москвы. Ему вызвали скорую помощь, на данный момент Петросян находится в больнице. Позже артист опроверг сообщения о своей госпитализации. «Я нахожусь на обычной проверке», — заявил он «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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