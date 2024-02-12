Петросян упал на улице, сломав предплечье со смещением
Российский артист Евгений Петросян госпитализирован с переломом предплечья. Он упал во время прогулки по столице. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», — передает канал. Отмечается, что вчера артист упал во время прогулки в центре Москвы. Ему вызвали скорую помощь, на данный момент Петросян находится в больнице.
Позже артист опроверг сообщения о своей госпитализации. «Я нахожусь на обычной проверке», — заявил он «Ридус».
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