Челябинским многодетным семьям выплатили компенсации за неполученную землю

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За бесплатные земельные участки четырем многодетным семьям в регионе выплатили компенсацию Фото:

В Челябинской области четыре многодетные семьи отказались от бесплатных земельных участков, получив за них компенсацию. Об этом на аппаратном совещании 12 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.

«В Челябинской области на прошлой неделе были предоставлены социальные выплаты взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Компенсацию за участки получили четыре семьи», — сообщила Рыльская.

В Челябинске многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок от государства либо на социальную выплату вместо него. Ранее размер денежной выплаты составлял 277,8 тысячи рублей. С 1 января 2024 года размер компенсации за землю для многодетных в Челябинской области вырос до 299 тысяч рублей.

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В Челябинской области четыре многодетные семьи отказались от бесплатных земельных участков, получив за них компенсацию. Об этом на аппаратном совещании 12 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинской области на прошлой неделе были предоставлены социальные выплаты взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Компенсацию за участки получили четыре семьи», — сообщила Рыльская. В Челябинске многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок от государства либо на социальную выплату вместо него. Ранее размер денежной выплаты составлял 277,8 тысячи рублей. С 1 января 2024 года размер компенсации за землю для многодетных в Челябинской области вырос до 299 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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