Челябинским многодетным семьям выплатили компенсации за неполученную землю

За бесплатные земельные участки четырем многодетным семьям в регионе выплатили компенсацию Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Челябинской области четыре многодетные семьи отказались от бесплатных земельных участков, получив за них компенсацию. Об этом на аппаратном совещании 12 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.

«В Челябинской области на прошлой неделе были предоставлены социальные выплаты взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Компенсацию за участки получили четыре семьи», — сообщила Рыльская.

В Челябинске многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок от государства либо на социальную выплату вместо него. Ранее размер денежной выплаты составлял 277,8 тысячи рублей. С 1 января 2024 года размер компенсации за землю для многодетных в Челябинской области вырос до 299 тысяч рублей.