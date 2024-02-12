В Златоусте ищут челябинца, расстрелявшего окна жилого дома. Видео

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Из-за обстрела окон жилой многоэтажки возбудили административное дело (архивное фото) Фото:

В Златоусте Челябинской области неизвестный ночью на 12 февраля расстрелял окна жилой многоэтажки. По факту инцидента возбудили административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«Заявление в отделе полиции зарегистрировано. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

Сейчас полиция опрашивает очевидцев, просматривает камеры и проводит поквартирный обход домов. Личность подозреваемого пока не установлена.

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В Златоусте Челябинской области неизвестный ночью на 12 февраля расстрелял окна жилой многоэтажки. По факту инцидента возбудили административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «Заявление в отделе полиции зарегистрировано. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. Сейчас полиция опрашивает очевидцев, просматривает камеры и проводит поквартирный обход домов. Личность подозреваемого пока не установлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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