В Златоусте ищут челябинца, расстрелявшего окна жилого дома. Видео

12 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Из-за обстрела окон жилой многоэтажки возбудили административное дело (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области неизвестный ночью на 12 февраля расстрелял окна жилой многоэтажки. По факту инцидента возбудили административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «Заявление в отделе полиции зарегистрировано. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. Сейчас полиция опрашивает очевидцев, просматривает камеры и проводит поквартирный обход домов. Личность подозреваемого пока не установлена.

В Златоусте Челябинской области неизвестный ночью на 12 февраля расстрелял окна жилой многоэтажки. По факту инцидента возбудили административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «Заявление в отделе полиции зарегистрировано. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. Сейчас полиция опрашивает очевидцев, просматривает камеры и проводит поквартирный обход домов. Личность подозреваемого пока не установлена.