Из-за обстрела окон жилой многоэтажки возбудили административное дело (архивное фото)
В Златоусте Челябинской области неизвестный ночью на 12 февраля расстрелял окна жилой многоэтажки. По факту инцидента возбудили административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«Заявление в отделе полиции зарегистрировано. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.
Сейчас полиция опрашивает очевидцев, просматривает камеры и проводит поквартирный обход домов. Личность подозреваемого пока не установлена.
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