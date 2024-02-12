Шесть автомобилей столкнулись на мосту в Челябинской области. Фото, видео

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На месте работают сотрудники ДПС Фото:

В Усть-Катавском районе Челябинской области на мосту столкнулись шесть автомобилей. Одному из участников ДТП потребовалась помощь врачей, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.

«12 февраля на 1624 км [Усть-Катавский городской округ] автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) 56-летний водитель автомобиля „Лада Калина“… столкнулся с попутным грузовым автомобилем „Мерседес“. <…> Впоследствии на данном участке произошло еще одно столкновение из четырех автомобилей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Водитель «Лады Калина» не выбрал безопасную скорость, во время экстренного торможения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. Водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Далее на участке столкнулись еще четыре машины, пострадавших нет. Уточняется, что авария произошла на мосту.

Водителю «Лады Калины» потребовалась помощь врачей
Водителю «Лады Калины» потребовалась помощь врачей

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В Усть-Катавском районе Челябинской области на мосту столкнулись шесть автомобилей. Одному из участников ДТП потребовалась помощь врачей, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. «12 февраля на 1624 км [Усть-Катавский городской округ] автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) 56-летний водитель автомобиля „Лада Калина“… столкнулся с попутным грузовым автомобилем „Мерседес“. <…> Впоследствии на данном участке произошло еще одно столкновение из четырех автомобилей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель «Лады Калина» не выбрал безопасную скорость, во время экстренного торможения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. Водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован в больницу. Далее на участке столкнулись еще четыре машины, пострадавших нет. Уточняется, что авария произошла на мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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