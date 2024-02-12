В Усть-Катавском районе Челябинской области на мосту столкнулись шесть автомобилей. Одному из участников ДТП потребовалась помощь врачей, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
«12 февраля на 1624 км [Усть-Катавский городской округ] автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) 56-летний водитель автомобиля „Лада Калина“… столкнулся с попутным грузовым автомобилем „Мерседес“. <…> Впоследствии на данном участке произошло еще одно столкновение из четырех автомобилей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Водитель «Лады Калина» не выбрал безопасную скорость, во время экстренного торможения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. Водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Далее на участке столкнулись еще четыре машины, пострадавших нет. Уточняется, что авария произошла на мосту.
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