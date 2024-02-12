На участке трассы возле Златоуста введено реверсивное движение
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около Златоуста 13 февраля рано утром загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«1740 км [Златоустовский городской округ] автодороги „Москва-Челябинск“ загорелась грузовая машина. Принимаются меры для тушения пожара», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На участке введено реверсивное движение.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.