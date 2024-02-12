12 февраля 2024

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» горит грузовой автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, трасса, большегруз, фура, тягач, грузовик, дальнобойщик, м5, прицеп, трафик, автотранспорт, дорога
На участке трассы возле Златоуста введено реверсивное движение Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около Златоуста 13 февраля рано утром загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«1740 км [Златоустовский городской округ] автодороги „Москва-Челябинск“ загорелась грузовая машина. Принимаются меры для тушения пожара», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На участке введено реверсивное движение.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около Златоуста 13 февраля рано утром загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «1740 км [Златоустовский городской округ] автодороги „Москва-Челябинск“ загорелась грузовая машина. Принимаются меры для тушения пожара», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На участке введено реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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