12 февраля 2024

В Челябинской области выросло число камер на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
Увеличение количества видеокамер на дорогах недостаточно Фото:

На дорогах Челябинской области в 2023 году на 12% выросло количество видеокамер по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Контрольно-счетной палаты (КСП).

«Количество камер ГИБДД на дорогах Челябинской области выросло в 2023 году по сравнению с 2022 годом на +12% (с 1576 до 1764 камер). Расходы осуществлены в рамках мероприятий регионального проекта „Безопасность дорожного движения в Челябинской области“, на реализацию которых в 2023 году направлено 297 миллионов рублей из областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что роста числа камер на дорогах недостаточно, так как в регионе увеличивается количество автомобилей и не улучшается культура поведения водителей. Ранее URA.RU сообщало, что на трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310 в Челябинской области установят 20 передвижных камер видеофиксации.

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На дорогах Челябинской области в 2023 году на 12% выросло количество видеокамер по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Контрольно-счетной палаты (КСП). «Количество камер ГИБДД на дорогах Челябинской области выросло в 2023 году по сравнению с 2022 годом на +12% (с 1576 до 1764 камер). Расходы осуществлены в рамках мероприятий регионального проекта „Безопасность дорожного движения в Челябинской области“, на реализацию которых в 2023 году направлено 297 миллионов рублей из областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что роста числа камер на дорогах недостаточно, так как в регионе увеличивается количество автомобилей и не улучшается культура поведения водителей. Ранее URA.RU сообщало, что на трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310 в Челябинской области установят 20 передвижных камер видеофиксации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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