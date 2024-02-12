В Челябинской области выросло число камер на дорогах

На дорогах Челябинской области в 2023 году на 12% выросло количество видеокамер по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Контрольно-счетной палаты (КСП).
«Количество камер ГИБДД на дорогах Челябинской области выросло в 2023 году по сравнению с 2022 годом на +12% (с 1576 до 1764 камер). Расходы осуществлены в рамках мероприятий регионального проекта „Безопасность дорожного движения в Челябинской области“, на реализацию которых в 2023 году направлено 297 миллионов рублей из областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что роста числа камер на дорогах недостаточно, так как в регионе увеличивается количество автомобилей и не улучшается культура поведения водителей. Ранее URA.RU сообщало, что на трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310 в Челябинской области установят 20 передвижных камер видеофиксации.
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