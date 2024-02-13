В Челябинской области 271 класс закрыли на карантин по ОРВИ

13 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

На карантин отправлены 271 класс и четыре школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на дистанционное обучение перевели 271 класс из 73 школ из-за гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU 13 февраля сообщили замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «По состоянию на 12 февраля частично приостановлен учебный процесс в четырех общеобразовательных организациях и 271 классе 73 школ. Обучение переведено в дистанционный режим», — сообщила Лучинина. Среди школьников от семи до 14 лет уровень заболеваемости при этом за неделю, с 5 по 11 февраля, снизился на 4,9%. Рост зафиксирован в других группах населения: среди взрослых — на 1,2%, детей от трех до шести лет — на 4,6%, среди детей до трех лет — на 5,5%.

В Челябинской области на дистанционное обучение перевели 271 класс из 73 школ из-за гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU 13 февраля сообщили замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «По состоянию на 12 февраля частично приостановлен учебный процесс в четырех общеобразовательных организациях и 271 классе 73 школ. Обучение переведено в дистанционный режим», — сообщила Лучинина. Среди школьников от семи до 14 лет уровень заболеваемости при этом за неделю, с 5 по 11 февраля, снизился на 4,9%. Рост зафиксирован в других группах населения: среди взрослых — на 1,2%, детей от трех до шести лет — на 4,6%, среди детей до трех лет — на 5,5%.