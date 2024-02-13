Блиновской запретили общение с отцом

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Блиновскую отказались освобождать из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер и деятельница «информационного бизнеса» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, не может общаться с отцом. Мужчина пожаловался на это журналистам во вторник.

«Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через „ФСИН-письмо“, оно еще не дошло», — сказал он после заседания Мосгорсуда «РИА Новости». Он добавил, что подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ. Ранее сообщалось, что Блиновская также не может общаться с мужем.

Ранее URA.RU писало о том, что Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО. В апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. А 22 января ее отправили в СИЗО за нарушение предписания в виде домашнего ареста.

Блогер пыталась добиться возвращения на домашний арест и даже расплакалась в зале суда, пишет Shot. Однако суд не стал менять меру пресечения и оставил Блиновскую в СИЗО.

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Блогер и деятельница «информационного бизнеса» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, не может общаться с отцом. Мужчина пожаловался на это журналистам во вторник. «Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через „ФСИН-письмо“, оно еще не дошло», — сказал он после заседания Мосгорсуда «РИА Новости». Он добавил, что подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ. Ранее сообщалось, что Блиновская также не может общаться с мужем. Ранее URA.RU писало о том, что Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО. В апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. А 22 января ее отправили в СИЗО за нарушение предписания в виде домашнего ареста. Блогер пыталась добиться возвращения на домашний арест и даже расплакалась в зале суда, пишет Shot. Однако суд не стал менять меру пресечения и оставил Блиновскую в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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