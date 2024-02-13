Суд не поверил слезам Блиновской

13 февраля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

По предварительным данным адвоката, следствие по делу Блиновской завершится до 20 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская расплакалась в зале Московского городского суда. Она просила перевести ее под домашний арест из СИЗО, потому что у нее болеют дети и она преподает в вузе. Суд не изменил свое решение. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блиновская заплакала в суде, прося перевести ее из СИЗО под домашний арест», — передает канал. Также блогер заявила, что она преподает в вузе, у нее болеют дети и она имеет медали и награды за помощь спецоперации. По ее словам, суд наказывает саму женщину и ее детей. Однако суд не изменил меру пресечения, несмотря на жалобы блогера. Предварительно следствие по уголовному делу блогера планируется завершить в срок до 20 марта. Такой информацией поделился ее адвокат. Ранее Блиновская находилась под домашним арестом в связи с неуплатой налогов в размере 918 миллионов рублей. Позже она подала в суд на налоговую службу, чтобы сделать перерасчет задолженности. Также правозащитник женщины направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными. С мужем ей общаться не разрешается. У блогера есть возможность контактировать только с помощью почты. Суд признал арест Блиновской законным. Также без удовлетворения осталась апелляция со стороны защиты подсудимой.

Блогер Елена Блиновская расплакалась в зале Московского городского суда. Она просила перевести ее под домашний арест из СИЗО, потому что у нее болеют дети и она преподает в вузе. Суд не изменил свое решение. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блиновская заплакала в суде, прося перевести ее из СИЗО под домашний арест», — передает канал. Также блогер заявила, что она преподает в вузе, у нее болеют дети и она имеет медали и награды за помощь спецоперации. По ее словам, суд наказывает саму женщину и ее детей. Однако суд не изменил меру пресечения, несмотря на жалобы блогера. Предварительно следствие по уголовному делу блогера планируется завершить в срок до 20 марта. Такой информацией поделился ее адвокат. Ранее Блиновская находилась под домашним арестом в связи с неуплатой налогов в размере 918 миллионов рублей. Позже она подала в суд на налоговую службу, чтобы сделать перерасчет задолженности. Также правозащитник женщины направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными. С мужем ей общаться не разрешается. У блогера есть возможность контактировать только с помощью почты. Суд признал арест Блиновской законным. Также без удовлетворения осталась апелляция со стороны защиты подсудимой.