Суд не поверил слезам Блиновской

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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал судебных заседаний, клетка
По предварительным данным адвоката, следствие по делу Блиновской завершится до 20 марта Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская расплакалась в зале Московского городского суда. Она просила перевести ее под домашний арест из СИЗО, потому что у нее болеют дети и она преподает в вузе. Суд не изменил свое решение. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Блиновская заплакала в суде, прося перевести ее из СИЗО под домашний арест», — передает канал. Также блогер заявила, что она преподает в вузе, у нее болеют дети и она имеет медали и награды за помощь спецоперации. По ее словам, суд наказывает саму женщину и ее детей. Однако суд не изменил меру пресечения, несмотря на жалобы блогера.

Предварительно следствие по уголовному делу блогера планируется завершить в срок до 20 марта. Такой информацией поделился ее адвокат.

Ранее Блиновская находилась под домашним арестом в связи с неуплатой налогов в размере 918 миллионов рублей. Позже она подала в суд на налоговую службу, чтобы сделать перерасчет задолженности. Также правозащитник женщины направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными. С мужем ей общаться не разрешается. У блогера есть возможность контактировать только с помощью почты.

Суд признал арест Блиновской законным. Также без удовлетворения осталась апелляция со стороны защиты подсудимой.

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Блогер Елена Блиновская расплакалась в зале Московского городского суда. Она просила перевести ее под домашний арест из СИЗО, потому что у нее болеют дети и она преподает в вузе. Суд не изменил свое решение. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блиновская заплакала в суде, прося перевести ее из СИЗО под домашний арест», — передает канал. Также блогер заявила, что она преподает в вузе, у нее болеют дети и она имеет медали и награды за помощь спецоперации. По ее словам, суд наказывает саму женщину и ее детей. Однако суд не изменил меру пресечения, несмотря на жалобы блогера. Предварительно следствие по уголовному делу блогера планируется завершить в срок до 20 марта. Такой информацией поделился ее адвокат. Ранее Блиновская находилась под домашним арестом в связи с неуплатой налогов в размере 918 миллионов рублей. Позже она подала в суд на налоговую службу, чтобы сделать перерасчет задолженности. Также правозащитник женщины направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными. С мужем ей общаться не разрешается. У блогера есть возможность контактировать только с помощью почты. Суд признал арест Блиновской законным. Также без удовлетворения осталась апелляция со стороны защиты подсудимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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