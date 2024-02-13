Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Суд законно арестовал Блиновскую Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Московский городской суд признал законным арест блогера Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов. Соответствующее решение было объявлено в зале суда.

«Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — передает РИА Новости информацию суда. Отмечается, что без удовлетворения также осталась апелляционная жалоба со стороны защиты.

Блиновская находилась под домашним арестом из-за неуплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. В конце 2023 года она подала в суд на налоговую службу. По ее мнению, ей нужно сделать перерасчет задолженности. Позже суд запретил ей видеться с мужем, женщине позволено общаться только по почте. Однако письма ей пока не приходили. Кроме того, правозащитник Блиновской направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными.

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Московский городской суд признал законным арест блогера Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов. Соответствующее решение было объявлено в зале суда. «Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — передает РИА Новости информацию суда. Отмечается, что без удовлетворения также осталась апелляционная жалоба со стороны защиты. Блиновская находилась под домашним арестом из-за неуплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. В конце 2023 года она подала в суд на налоговую службу. По ее мнению, ей нужно сделать перерасчет задолженности. Позже суд запретил ей видеться с мужем, женщине позволено общаться только по почте. Однако письма ей пока не приходили. Кроме того, правозащитник Блиновской направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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