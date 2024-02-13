Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО

13 февраля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Суд законно арестовал Блиновскую Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Московский городской суд признал законным арест блогера Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов. Соответствующее решение было объявлено в зале суда. «Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — передает РИА Новости информацию суда. Отмечается, что без удовлетворения также осталась апелляционная жалоба со стороны защиты. Блиновская находилась под домашним арестом из-за неуплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. В конце 2023 года она подала в суд на налоговую службу. По ее мнению, ей нужно сделать перерасчет задолженности. Позже суд запретил ей видеться с мужем, женщине позволено общаться только по почте. Однако письма ей пока не приходили. Кроме того, правозащитник Блиновской направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными.

Московский городской суд признал законным арест блогера Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов. Соответствующее решение было объявлено в зале суда. «Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — передает РИА Новости информацию суда. Отмечается, что без удовлетворения также осталась апелляционная жалоба со стороны защиты. Блиновская находилась под домашним арестом из-за неуплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. В конце 2023 года она подала в суд на налоговую службу. По ее мнению, ей нужно сделать перерасчет задолженности. Позже суд запретил ей видеться с мужем, женщине позволено общаться только по почте. Однако письма ей пока не приходили. Кроме того, правозащитник Блиновской направил несколько ходатайств, чтобы ей разрешили встречи и звонки с родными.