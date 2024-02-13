13 февраля 2024

Водитель насмерть сбил екатеринбуржца и скрылся. Фото

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Сотрудники ГИБДД ищут скрывшегося водители (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром на Эстонской, 6 водитель сбил насмерть 50-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают автоинспекторы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, неустановленный водитель сбил человека на белой машине. Он проезжал нерегулируемый перекресток. Полицейские устанавливают личность водителя», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Авария произошла около четырех утра. Если вам что-то известно о случившемся, то сообщите информацию силовикам по номеру: +7(922) 222-18-82 или 102 (02).

ДТП произошло утром на Эстонской
ДТП произошло утром на Эстонской
Фото:

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В Екатеринбурге утром на Эстонской, 6 водитель сбил насмерть 50-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают автоинспекторы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, неустановленный водитель сбил человека на белой машине. Он проезжал нерегулируемый перекресток. Полицейские устанавливают личность водителя», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла около четырех утра. Если вам что-то известно о случившемся, то сообщите информацию силовикам по номеру: +7(922) 222-18-82 или 102 (02).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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