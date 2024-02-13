Сотрудники ГИБДД ищут скрывшегося водители (архивное фото)
В Екатеринбурге утром на Эстонской, 6 водитель сбил насмерть 50-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают автоинспекторы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, неустановленный водитель сбил человека на белой машине. Он проезжал нерегулируемый перекресток. Полицейские устанавливают личность водителя», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Авария произошла около четырех утра. Если вам что-то известно о случившемся, то сообщите информацию силовикам по номеру: +7(922) 222-18-82 или 102 (02).
ДТП произошло утром на Эстонской
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