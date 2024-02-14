Путин усилил борьбу с «наливайками» в России

Президент России Владимир Путин усилил государственный контроль оборота алкогольной продукции, а также расширил полномочия региональных властей, связанные с ограничением торговли алкоголем в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.
«Субъекты РФ вправе устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива, сидра <…> только в ресторанах, барах, в том числе расположенных в многоквартирных домах», — отмечается в соответствующем документе. Из него следует, что регионы могут регулировать время продажи алкоголя при многоквартирных домах.
Ранее в Госдуме в первом чтении внесли законопроект, вовсе запрещающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Документ был внесен еще в декабре прошлого года.
Президент России Владимир Путин усилил государственный контроль оборота алкогольной продукции, а также расширил полномочия региональных властей, связанные с ограничением торговли алкоголем в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. «Субъекты РФ вправе устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива, сидра <…> только в ресторанах, барах, в том числе расположенных в многоквартирных домах», — отмечается в соответствующем документе. Из него следует, что регионы могут регулировать время продажи алкоголя при многоквартирных домах. Ранее в Госдуме в первом чтении внесли законопроект, вовсе запрещающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Документ был внесен еще в декабре прошлого года.