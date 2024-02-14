Путин усилил борьбу с «наливайками» в России

Путин ужесточил закон о контроле за алкоголем в России
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Регионы РФ могут регулировать время продажи «наливаек» на своих территориях Фото:

Президент России Владимир Путин усилил государственный контроль оборота алкогольной продукции, а также расширил полномочия региональных властей, связанные с ограничением торговли алкоголем в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.

«Субъекты РФ вправе устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива, сидра <…> только в ресторанах, барах, в том числе расположенных в многоквартирных домах», — отмечается в соответствующем документе. Из него следует, что регионы могут регулировать время продажи алкоголя при многоквартирных домах.

Ранее в Госдуме в первом чтении внесли законопроект, вовсе запрещающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Документ был внесен еще в декабре прошлого года.

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Президент России Владимир Путин усилил государственный контроль оборота алкогольной продукции, а также расширил полномочия региональных властей, связанные с ограничением торговли алкоголем в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. «Субъекты РФ вправе устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива, сидра <…> только в ресторанах, барах, в том числе расположенных в многоквартирных домах», — отмечается в соответствующем документе. Из него следует, что регионы могут регулировать время продажи алкоголя при многоквартирных домах. Ранее в Госдуме в первом чтении внесли законопроект, вовсе запрещающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Документ был внесен еще в декабре прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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