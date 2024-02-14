В старом бараке нет водоснабжения и канализации Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители барака в Катав-Ивановске без водоснабжения и канализации четыре года ждут расселения после признания дома аварийным. В районной администрации URA.RU сообщили, когда людям предоставят новое жилье.

«В нашем доме №2 по улице Стройгородок 29 квартир, часть в собственности, остальные — соцнайм. Уже четыре года мы ждем расселения, в подъезд страшно зайти, полы прогнили, в квартирах плесень. Дом для нас построен, но в эксплуатацию не введен», — сообщила URA.RU жительница дома Ирина С.

Ирина С. уточнила, что дом был признан аварийным в 2020 году, уже тогда износ строения составлял 71%. Статус аварийного дома был присвоен благодаря помощи губернатора региона Алексея Текслера, но до сих пор жителей не расселили, сославшись на отсутствие финансирования для приобретения квартир в новом доме. В пресс-службе администрации Катав-Ивановского района эту информацию подтвердили: «При выделении средств из бюджета Челябинской области на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будут приниматься решения в соответствии с утвержденным реестром домов по дате признания здания аварийным».