Рестораны Челябинска выпустили пиццу в виде сердца к Дню Влюбленных

Пиццерии выпустили блюда в форме сердца к Дню Всех Влюбленных
В Челябинске открыли продажи пиццы в форме сердца, созданной в честь Дня Всех Влюбленных. Такое предложение будет действовать для челябинцев до 18 февраля.
«В честь Дня всех влюбленных мы решили ввести одну очень трогательную и романтичную опцию. До 18 февраля при заказе пиццы вы можете попросить выполнить ее в форме сердца», — сообщили в официальном паблике траттории Mozzarella.
Блюдо в форме главного символа праздника добавила в меню и пиццерия «Додо пицца». Сейчас к заказу в виде сердца доступна только средняя пицца «Пепперони».
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