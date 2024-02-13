13 февраля 2024

Рестораны Челябинска выпустили пиццу в виде сердца к Дню Влюбленных

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Лео дай пиццы на месте бара Черчилль. Екатеринбург, пицца
Пиццерии выпустили блюда в форме сердца к Дню Всех Влюбленных Фото:

В Челябинске открыли продажи пиццы в форме сердца, созданной в честь Дня Всех Влюбленных. Такое предложение будет действовать для челябинцев до 18 февраля.

«В честь Дня всех влюбленных мы решили ввести одну очень трогательную и романтичную опцию. До 18 февраля при заказе пиццы вы можете попросить выполнить ее в форме сердца», — сообщили в официальном паблике траттории Mozzarella.

Блюдо в форме главного символа праздника добавила в меню и пиццерия «Додо пицца». Сейчас к заказу в виде сердца доступна только средняя пицца «Пепперони».

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В Челябинске открыли продажи пиццы в форме сердца, созданной в честь Дня Всех Влюбленных. Такое предложение будет действовать для челябинцев до 18 февраля. «В честь Дня всех влюбленных мы решили ввести одну очень трогательную и романтичную опцию. До 18 февраля при заказе пиццы вы можете попросить выполнить ее в форме сердца», — сообщили в официальном паблике траттории Mozzarella. Блюдо в форме главного символа праздника добавила в меню и пиццерия «Додо пицца». Сейчас к заказу в виде сердца доступна только средняя пицца «Пепперони».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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