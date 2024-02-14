Челябинский завод представил руководству Минобороны новые наработки против БПЛА

15 февраля 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Новые системы позволят подавлять украинские дроны Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle Челябинский радиозавод «Полет» представил свои новые разработки против украинских беспилотников Министерству обороны РФ. Об этом URA.RU сообщили на предприятии. «12 февраля в здании генштаба МО РФ в Москве под руководством замминистра обороны РФ Алексея Криворучко состоялась выставка, посвященная обнаружению и противодействию БПЛА. Радиозавод „Полет“ представил свои новые разработки — серийный образец ружья „Дронобой“, а также две его модификации, в которых расширился диапазон обнаружения БПЛА», — заявили URA.RU на радиозаводе. Среди других новинок продуктовой линейки «Полета» — опытный образец системы защиты транспортных средств от атак FPV-дронов. Это «Дронобой-V», позволяющий обнаруживать и подавлять дроны на расстоянии 300 метров и комплекс «Сфера» для защиты критически важных объектов. На оборонном заводе отметили, что Криворучко высоко оценил разработки предприятия. Представитель Минобороны РФ отметил актуальность создания комплексов для защиты транспортных средств от украинских беспилотников, которые могут быть применены в ходе СВО.

Челябинский радиозавод «Полет» представил свои новые разработки против украинских беспилотников Министерству обороны РФ. Об этом URA.RU сообщили на предприятии. «12 февраля в здании генштаба МО РФ в Москве под руководством замминистра обороны РФ Алексея Криворучко состоялась выставка, посвященная обнаружению и противодействию БПЛА. Радиозавод „Полет“ представил свои новые разработки — серийный образец ружья „Дронобой“, а также две его модификации, в которых расширился диапазон обнаружения БПЛА», — заявили URA.RU на радиозаводе. Среди других новинок продуктовой линейки «Полета» — опытный образец системы защиты транспортных средств от атак FPV-дронов. Это «Дронобой-V», позволяющий обнаруживать и подавлять дроны на расстоянии 300 метров и комплекс «Сфера» для защиты критически важных объектов. На оборонном заводе отметили, что Криворучко высоко оценил разработки предприятия. Представитель Минобороны РФ отметил актуальность создания комплексов для защиты транспортных средств от украинских беспилотников, которые могут быть применены в ходе СВО.