14 февраля 2024

В центре Челябинска загорелся троллейбус. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, электротранспорт, городской электротранспорт, троллейбус гармошка
У троллейбуса загорелась крыша Фото:

На улице Воровского в центре Челябинска около «Медицинской академии» загорелся троллейбус. Читатели URA.RU прислали видео инцидента.

Судя по кадрам, у транспорта загорелась крыша. Пассажиры оперативно покинули салон и отошли на безопасное расстояние.

Одной из вероятных причин возгорания могла стать перегрузка электропроводки из-за мороза. В инциденте предстоит разобраться специалистам.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

У троллейбуса загорелась крыша
У троллейбуса загорелась крыша
Фото:

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На улице Воровского в центре Челябинска около «Медицинской академии» загорелся троллейбус. Читатели URA.RU прислали видео инцидента. Судя по кадрам, у транспорта загорелась крыша. Пассажиры оперативно покинули салон и отошли на безопасное расстояние. Одной из вероятных причин возгорания могла стать перегрузка электропроводки из-за мороза. В инциденте предстоит разобраться специалистам. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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