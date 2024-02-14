У троллейбуса загорелась крыша
На улице Воровского в центре Челябинска около «Медицинской академии» загорелся троллейбус. Читатели URA.RU прислали видео инцидента.
Судя по кадрам, у транспорта загорелась крыша. Пассажиры оперативно покинули салон и отошли на безопасное расстояние.
Одной из вероятных причин возгорания могла стать перегрузка электропроводки из-за мороза. В инциденте предстоит разобраться специалистам.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
У троллейбуса загорелась крыша
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