Церемония прошла на Аллее Славы в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 15 февраля приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Вывод советских войск из Афганистана был завершен 15 февраля 1989 года. За десять лет военную службу в этой стране прошли около 620 тысяч военнослужащих. Этот день посвящен всем героям, погибшим в локальных конфликтах. Мы отдаем дань памяти нашим землякам — воинам-интернационалистам, которые с честью и доблестью защищали интересы нашей страны за ее пределами. Мы помним и чтим имена наших героев, их память сохранится в истории нашего Отечества, Южного Урала», — сказал заместитель председателя заксобрания Павел Киселев.

Губернатор Алексей Текслер обратился к южноуральцам по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Текслер напомнил, что 15 февраля — день памяти и уважения доблестных солдат и офицеров, всех, кто с честью выполнял свой интернациональный долг. Губернатор отметил, что их мужество, верность присяге и боевому братству навсегда стали примером для молодого поколения россиян. Текслер выразил уважение мужественным землякам и благодарность — их родителям, воспитавшим достойных сыновей. Он пожелал ветеранам боевых действий, родным и близким воинов-интернационалистов здоровья и благополучия.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают не только ветеранов-афганцев, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами страны. По данным Минобороны РФ, порядка 1,5 миллиона советских и российских военнослужащих приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Депутаты заксобрания почтили память воинов-интернационалистов Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Церемонию возложения венков сопровождал почетный караул Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

На церемонию пришли представители общественности, ветераны боевых действий и их родственнники Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области