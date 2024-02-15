Губернатор ХМАО поддержала идею создать ассоциацию ветеранов СВО

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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова одобрила предложение ветеранов СВО о создании ассоциации Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала идею создать ассоциацию ветеранов СВО. Во время встречи с участниками боевых действий, приуроченной к годовщине вывода советских войск из Афганистана, они выступили с инициативой создать такое объединение, написала Комарова в своем telegram-канале.

«На встрече с ветеранами боевых действий, представителями ветеранского сообщества нашего региона говорили, в том числе, о поддержке участников специальной военной операции. Яркий героический образ защитника, борца за мирную жизнь и справедливость, ветерана — пример для действующих защитников России. Участники встречи выступили с инициативой создания в Югре Ассоциации ветеранов Специальной военной операции. Поддержала земляков. Вместе примем необходимые решения, работаем», — сообщила губернатор.

Глава Югры и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин вместе с земляками возложили цветы к мемориалу «Вечная память воинам Югры». «Герои афганской войны первыми встают на стражу рубежей Отечества, идут на помощь в чрезвычайных ситуациях. Северный Кавказ, Чечня, Чернобыль — наши бойцы там, где труднее всего», — подчеркнула Комарова.

Создание ассоциации ветеранов СВО поможет им включиться в активную общественную деятельность, реализовывать благотворительные и волонтерские проекты. Это одно из требований президента РФ Владимира Путина, который не раз заявлял, что задача властей — создавать для помощи участникам спецоперации все условия.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала идею создать ассоциацию ветеранов СВО. Во время встречи с участниками боевых действий, приуроченной к годовщине вывода советских войск из Афганистана, они выступили с инициативой создать такое объединение, написала Комарова в своем telegram-канале. «На встрече с ветеранами боевых действий, представителями ветеранского сообщества нашего региона говорили, в том числе, о поддержке участников специальной военной операции. Яркий героический образ защитника, борца за мирную жизнь и справедливость, ветерана — пример для действующих защитников России. Участники встречи выступили с инициативой создания в Югре Ассоциации ветеранов Специальной военной операции. Поддержала земляков. Вместе примем необходимые решения, работаем», — сообщила губернатор. Глава Югры и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин вместе с земляками возложили цветы к мемориалу «Вечная память воинам Югры». «Герои афганской войны первыми встают на стражу рубежей Отечества, идут на помощь в чрезвычайных ситуациях. Северный Кавказ, Чечня, Чернобыль — наши бойцы там, где труднее всего», — подчеркнула Комарова. Создание ассоциации ветеранов СВО поможет им включиться в активную общественную деятельность, реализовывать благотворительные и волонтерские проекты. Это одно из требований президента РФ Владимира Путина, который не раз заявлял, что задача властей — создавать для помощи участникам спецоперации все условия.
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