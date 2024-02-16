Челябинский суд заново рассмотрит вопрос о карьере экс-замминистра Калмыкии

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
Михаил Строганов повторно просит суд разрешить ему занимать должности в органах власти Фото:

Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит вопрос о снятии запрета на работу в органах власти бывшему замминистру природных ресурсов и окружающей среды Республики Калмыкии Михаилу Строганову, осужденному за коррупцию. Такое решение принял 16 февраля областной суд. От решения будет зависеть дальнейшая карьера экс-чиновника.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденного Михаила Строганова, отменил постановление Центрального райсуда Челябинска от 2 марта 2023 года, которым обвиняемому отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания дополнительного наказания. Материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда.

В 2020 году Верховный суд Калмыкии признал Строганова виновным в коррупции. В суде удалось доказать, что он получал от одного из коммерсантов взятку в виде бесплатного проживания в коттедже. За это Строганов оказывал бизнесмену всеобщее покровительство.

Экс-чиновник получил в качестве наказания два года колонии строгого режима. Дополнительным наказанием для него стал запрет занимать должности в органах власти в течение девяти лет. После освобождения из колонии Строганов попытался снять дополнительные ограничения. Однако суд первой инстанции отказал ему в этом, а в апелляционной инстанции оставили решение в силе. Лишь через кассационный суд экс-чиновник получил шанс вернуться в органы власти.

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Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит вопрос о снятии запрета на работу в органах власти бывшему замминистру природных ресурсов и окружающей среды Республики Калмыкии Михаилу Строганову, осужденному за коррупцию. Такое решение принял 16 февраля областной суд. От решения будет зависеть дальнейшая карьера экс-чиновника. «Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденного Михаила Строганова, отменил постановление Центрального райсуда Челябинска от 2 марта 2023 года, которым обвиняемому отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания дополнительного наказания. Материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. В 2020 году Верховный суд Калмыкии признал Строганова виновным в коррупции. В суде удалось доказать, что он получал от одного из коммерсантов взятку в виде бесплатного проживания в коттедже. За это Строганов оказывал бизнесмену всеобщее покровительство. Экс-чиновник получил в качестве наказания два года колонии строгого режима. Дополнительным наказанием для него стал запрет занимать должности в органах власти в течение девяти лет. После освобождения из колонии Строганов попытался снять дополнительные ограничения. Однако суд первой инстанции отказал ему в этом, а в апелляционной инстанции оставили решение в силе. Лишь через кассационный суд экс-чиновник получил шанс вернуться в органы власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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