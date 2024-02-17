Жители ХМАО похвастались уловом крупных щук. Фото

18 февраля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Рыбак из Сургута Марат Шайхутдинов поймал гигантскую щуку в морозы Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жители ХМАО похвастались в соцсети снимками крупных щук, выловленных на зимней рыбалке. Некоторым в ожидании улова даже пришлось ночевать в палатке. Гигантскую щуку в морозы поймал и житель Сургута Марат Шайхутдинов. «Первая рыбалочка после Нового года. В первый раз ночевал в палатке в -20», — написал Шайхутдинов на своей странице в соцсети «Вконтакте».



Трофейным уловом похвастался и рыбак из Тюмени Александр Бабий. Он поймал несколько огромных щук на озере Никуров Сор, которое расположено в Кондинском районе. А рыбак Артем Мальцев выловил семикилограммовую щуку в Ковенском карьере Ханты-Мансийского района. «Достал мамочку, килограммов семь. Багром вытащил», — говорит Мальцев на видео, опубликованном на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что девятилетняя рыбачка из ХМАО Виолетта Мартынцева поймала в реке Ендырь щуку весом около 2,5 граммов. Интерес к рыбалке у девочки появился еще в детстве, мастерству в ловле рыбы ее обучал отец.

Жители ХМАО похвастались в соцсети снимками крупных щук, выловленных на зимней рыбалке. Некоторым в ожидании улова даже пришлось ночевать в палатке. Гигантскую щуку в морозы поймал и житель Сургута Марат Шайхутдинов. «Первая рыбалочка после Нового года. В первый раз ночевал в палатке в -20», — написал Шайхутдинов на своей странице в соцсети «Вконтакте». Трофейным уловом похвастался и рыбак из Тюмени Александр Бабий. Он поймал несколько огромных щук на озере Никуров Сор, которое расположено в Кондинском районе. А рыбак Артем Мальцев выловил семикилограммовую щуку в Ковенском карьере Ханты-Мансийского района. «Достал мамочку, килограммов семь. Багром вытащил», — говорит Мальцев на видео, опубликованном на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что девятилетняя рыбачка из ХМАО Виолетта Мартынцева поймала в реке Ендырь щуку весом около 2,5 граммов. Интерес к рыбалке у девочки появился еще в детстве, мастерству в ловле рыбы ее обучал отец.