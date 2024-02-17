17 февраля 2024
16 февраля 2024

Жители ХМАО похвастались уловом крупных щук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, улов, рыба
Рыбак из Сургута Марат Шайхутдинов поймал гигантскую щуку в морозы Фото:

Жители ХМАО похвастались в соцсети снимками крупных щук, выловленных на зимней рыбалке. Некоторым в ожидании улова даже пришлось ночевать в палатке.

Гигантскую щуку в морозы поймал и житель Сургута Марат Шайхутдинов. «Первая рыбалочка после Нового года. В первый раз ночевал в палатке в -20», — написал Шайхутдинов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Трофейным уловом похвастался и рыбак из Тюмени Александр Бабий. Он поймал несколько огромных щук на озере Никуров Сор, которое расположено в Кондинском районе. А рыбак Артем Мальцев выловил семикилограммовую щуку в Ковенском карьере Ханты-Мансийского района. «Достал мамочку, килограммов семь. Багром вытащил», — говорит Мальцев на видео, опубликованном на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что девятилетняя рыбачка из ХМАО Виолетта Мартынцева поймала в реке Ендырь щуку весом около 2,5 граммов. Интерес к рыбалке у девочки появился еще в детстве, мастерству в ловле рыбы ее обучал отец.

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Жители ХМАО похвастались в соцсети снимками крупных щук, выловленных на зимней рыбалке. Некоторым в ожидании улова даже пришлось ночевать в палатке. Гигантскую щуку в морозы поймал и житель Сургута Марат Шайхутдинов. «Первая рыбалочка после Нового года. В первый раз ночевал в палатке в -20», — написал Шайхутдинов на своей странице в соцсети «Вконтакте». Трофейным уловом похвастался и рыбак из Тюмени Александр Бабий. Он поймал несколько огромных щук на озере Никуров Сор, которое расположено в Кондинском районе. А рыбак Артем Мальцев выловил семикилограммовую щуку в Ковенском карьере Ханты-Мансийского района. «Достал мамочку, килограммов семь. Багром вытащил», — говорит Мальцев на видео, опубликованном на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что девятилетняя рыбачка из ХМАО Виолетта Мартынцева поймала в реке Ендырь щуку весом около 2,5 граммов. Интерес к рыбалке у девочки появился еще в детстве, мастерству в ловле рыбы ее обучал отец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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