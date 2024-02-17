В Челябинской области в 2025 году пройдет финал Кубка России по биатлону

Регион готов принимать спортивные мероприятия всероссийского уровня Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) в 2025 году пройдет финал Кубка России по биатлону. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на завершении Всероссийской Спартакиады среди сильнейших спортсменов по зимним видам спорта.

«В Златоусте в следующем году пройдет финал Кубка России по биатлону. Кубок пройдет на базе нового лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой», — приводит слова Текслера пресс-служба губернатора.

Глава региона также подвел итоги Спартакиады и отметил, что в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Кусе, и Миассе были полные трибуны. Он поблагодарил Министерство спорта РФ и спортивные федерациям за доверие.

«Считаю, что все организационные задачи, которые стояли перед Челябинской областью, полностью выполнены. Я очень рад, что наш регион стал центром Спартакиады», — добавил Текслер.

Заключительный день Спартакиады губернатор провел в Магнитогорске, где на ледовой арене «Металлург» определили сильнейших в парном и женском одиночном катании. Текслер, замминистра спорта РФ Алексей Морозов и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе наградили победителей и призеров.

В произвольной программе по фигурному катанию среди женщин золото завоевала Аделия Петросян (Москва), серебряную и бронзовую медали забрали Анна Фролова (Санкт-Петербург) и Ксения Синицына (Москва). В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Замкнули тройку лидеров Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.