На трассе М-5 в Челябинской области из-за взрывных работ перекроют участок

Проезд будет перекрыт с 9:00 до 14:00 20 февраля
Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 20 февраля из-за буровзрывных работ. Ограничения продлятся с 9:00 до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции М-5 „Урал“ 20 февраля закрывается дорожное движение. Проезд на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе будет закрыт с 9:00 до 14:00», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
Легковые автомобили смогут объехать участок по дороге Аша-Миньяр-Сим. Для тяжеловесного транспорта проезд закрыт полностью.
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