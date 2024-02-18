18 февраля 2024

На трассе М-5 в Челябинской области из-за взрывных работ перекроют участок

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
Проезд будет перекрыт с 9:00 до 14:00 20 февраля Фото:

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 20 февраля из-за буровзрывных работ. Ограничения продлятся с 9:00 до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции М-5 „Урал“ 20 февраля закрывается дорожное движение. Проезд на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе будет закрыт с 9:00 до 14:00», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Легковые автомобили смогут объехать участок по дороге Аша-Миньяр-Сим. Для тяжеловесного транспорта проезд закрыт полностью.

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Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 20 февраля из-за буровзрывных работ. Ограничения продлятся с 9:00 до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции М-5 „Урал“ 20 февраля закрывается дорожное движение. Проезд на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе будет закрыт с 9:00 до 14:00», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Легковые автомобили смогут объехать участок по дороге Аша-Миньяр-Сим. Для тяжеловесного транспорта проезд закрыт полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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