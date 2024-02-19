19 февраля 2024

В Сургуте рокеры устроят праздник богатырей на 23 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинская область, спорт, гири, тяжесть
В Сургуте устроят праздник богатырей на 23 февраля Фото:

В Сургуте в честь Дня защитника Отечества устроят праздник богатырей с конкурсами на силу и ловкость. На празднике в одном из городских рок-клубов выступят музыкальные группы из Нефтеюганска, рассказали URA.RU организаторы.

«У нас будут выступления музыкантов, конкурсы на силу и ловкость с призами, фотозона. За тематический богатырский костюм предусмотрена скидка на вход. На концерте выступят две группы из Нефтеюганска», — рассказали организаторы.

23 февраля в Сургуте отметят и на центральной площади города. В программе мероприятия — состязания на турниках и брусьях, перетягивание каната, прыжки через скакалку.

Ранее URA.RU сообщало, что путешественники из ХМАО планирует подняться на гору Неройка в честь Дня защитника Отечества. Им предстоит преодолеть маршрут протяженностью более 1000 километров.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте в честь Дня защитника Отечества устроят праздник богатырей с конкурсами на силу и ловкость. На празднике в одном из городских рок-клубов выступят музыкальные группы из Нефтеюганска, рассказали URA.RU организаторы. «У нас будут выступления музыкантов, конкурсы на силу и ловкость с призами, фотозона. За тематический богатырский костюм предусмотрена скидка на вход. На концерте выступят две группы из Нефтеюганска», — рассказали организаторы. 23 февраля в Сургуте отметят и на центральной площади города. В программе мероприятия — состязания на турниках и брусьях, перетягивание каната, прыжки через скакалку. Ранее URA.RU сообщало, что путешественники из ХМАО планирует подняться на гору Неройка в честь Дня защитника Отечества. Им предстоит преодолеть маршрут протяженностью более 1000 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...