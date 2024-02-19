В Сургуте рокеры устроят праздник богатырей на 23 февраля

В Сургуте в честь Дня защитника Отечества устроят праздник богатырей с конкурсами на силу и ловкость. На празднике в одном из городских рок-клубов выступят музыкальные группы из Нефтеюганска, рассказали URA.RU организаторы.
«У нас будут выступления музыкантов, конкурсы на силу и ловкость с призами, фотозона. За тематический богатырский костюм предусмотрена скидка на вход. На концерте выступят две группы из Нефтеюганска», — рассказали организаторы.
23 февраля в Сургуте отметят и на центральной площади города. В программе мероприятия — состязания на турниках и брусьях, перетягивание каната, прыжки через скакалку.
Ранее URA.RU сообщало, что путешественники из ХМАО планирует подняться на гору Неройка в честь Дня защитника Отечества. Им предстоит преодолеть маршрут протяженностью более 1000 километров.
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